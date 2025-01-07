دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن افتتاح محطتي خدمة جديدتين في منطقة "الجرف الصناعية 1" و"النعيمية 3" في عجمان، لتعزيز وجودها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة في الإمارة.

وبافتتاح المحطتين الجديدتين، يرتفع بذلك إجمالي عدد محطات خدمة اينوك في عجمان إلى 7 محطات و203 في مختلف أنحاء الإمارات، ما يوسّع شبكة بيع الوقود بالتجزئة في المجموعة، ويأتي ضمن خطط المجموعة لتعزيز حضورها.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نحرص في مجموعة اينوك على تلبية احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة في جميع الإمارات من خلال تعزيز سهولة الوصول إلى الوقود والخدمات عالية الجودة لجميع عملائنا. ونتطلع إلى الاستفادة من توسعة شبكتنا وتقنياتنا المبتكرة واستراتيجيتنا التي تركز على العملاء في تعزيز النمو المستقبلي ودعم رؤية الدولة على المدى الطويل".

وتقع محطتا الخدمة الجديدتان في موقع استراتيجي لخدمة مجتمعاتهما، ومن المتوقع أن تخدم المحطتان أكثر من 3,000 مركبة يومياً، حيث توفران البنزين "سوبر 98"، و"خصوصي 95"، و"إي بلس 91"، والديزل. فقد جُهزت كل محطة بست مضخات مزدوجة الجوانب مع خراطيم قابلة للسحب، مما يوفّر إجمالي 12 موضعاً للتزود بالوقود. وتبلغ مساحة محطة "الجرف" 4,338 متراً مربعاً، في حين تغطي محطة "النعيمية 3" مساحة 3,315 متراً مربعاً.

وتضم كل محطة متجر "زووم" بمساحة 100 متر مربع، وأنظمة قياس مستوى الوقود التلقائي والكشف الإلكتروني عن أي تسرب، وإضاءة LED، ووحدات تكييف عالية الكفاءة في استخدام الطاقة، ونظام استعادة الأبخرة، وشاشات رقمية في الساحة الأمامية، وغرفة مخصصة للصلاة.

ومن المقرر أن تضم محطتا الخدمة مرافق شحن السيارات الكهربائية اعتباراً من النصف الثاني من العام 2025. ويمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من برنامج مكافآت اينوك المتميز "YES" لجمع النقاط وكسب المكافآت عند الدفع مقابل الخدمات والمنتجات في محطات خدمة اينوك.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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