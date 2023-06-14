* تم تصحيح العدد الإجمالي لمحطات خدمة مجموعة اينوك في دولة الإمارات إلى 188 من 818 بناء على طلب الشركة المرسلة للبيان

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز، عن افتتاح محطة خدمة جديدة على طريق الشارقة كلباء في منطقة البطائح التي تضم نادي البطائح ومنتزه الشارقة الصحراوي، لترفع بذلك إجمالي عدد محطات خدمة المجموعة في الإمارة إلى 24 محطة.

تقع محطة الخدمة الجديدة في موقع استراتيجي بمحاذاة الطريق السريع الشارقة - كلباء الذي يرتبط مع شارع الإمارات (إ 611)، وسوف تلبي المحطة احتياجات سائقي السيارات القادمين من كلباء والفجيرة والمتجهين إلى الشارقة ودبي والإمارات الأخرى، بالإضافة إلى تلبية احتياجات سكان منطقة البطائح وكذلك المسافرين المتجهين إلى منطقة السيوح.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن تطوير البنية التحتية لقطاع البيع بالتجزئة في الدولة يأتي في طليعة استراتيجيتنا. وبافتتاح محطة الخدمة الجديدة في منطقة البطائح، أصبحنا نملك الآن ونشغل 24 محطة خدمة في الشارقة و188 في أنحاء الإمارات. نحن في مجموعة اينوك فخورون بتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان الدولة وزوارها من الطاقة، ومن خلال هذه المحطة على طريق الشارقة-كلباء، سيتمكن سائقو السيارات في المناطق المجاورة وكذلك المسافرون يومياً من الوصول بسهولة لتعبئة الوقود بالإضافة ضمن أعلى مستويات خدمة العملاء".

تمتد محطة الخدمة الجديدة في منطقة البطائح على مساحة تبلغ 3716 متراً مربعاً، وتضم ساحة للتزود بالوقود بثلاث حارات وست مضخات لتعبئة الوقود، وزُودت المحطة بخمسة خزانات وقود مزدوجة الجدران بسعة 15,000 جالون، وشاشات عرض رقمية متكاملة. وتضم محطة الخدمة أيضاً متجر "زووم" بمساحة 467 متراً مربعاً، ومطعماً مستقلاً مع إمكانية الطلب من السيارة.

تجدر الإشارة إلى أن المحطة الجديدة شُيّدت وفقاً لأرقى الممارسات العالمية المعتمدة في قطاع محطات التزويد بالوقود وبما يلتزم بأعلى معايير البناء الحديثة، وزوّدت أيضاً بحلول مؤتمتة بالكامل لبيع المستهلكين. وتتضمن المحطة أنظمة مراقبة بدائرة تلفزيونية مغلقة، وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات تلقائياً لتحقيق أعلى مستويات الأمان.

وتتيح المحطة الجديدة للعملاء إمكانية الاستفادة أيضاً من برنامج المكافآت "Yes" من خلال كسب النقاط والمكافآت عند سداد ثمن الوقود والاستفادة من خدمات السيارات أو عند الشراء من المتاجر الصغيرة.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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