دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، اليوم عن افتتاح محطتي خدمة جديدتين في العزرة ومويلح التابعتين لإمارة الشارقة، وذلك في إطار الخطط التوسعية القوية للمجموعة، الأمر الذي يرفع عدد محطاتها الخدمية في الإمارة إلى 26 وفي الدولة إلى 195 محطة.

تبلغ مساحة محطة الخدمة الجديدة في مويلح 3,600 متر مربع، وتضم ثماني مضخات لتعبئة الوقود، مع متجر "زووم" الممتد على مساحة 309 متر مربع؛ مما يوفر للعملاء إمكانية الوصول السريع إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. فيما تمتد محطة الخدمة في العزرة على مساحة 2,508 متر مربع تشمل ساحة مظللة ذات حارتين و6 مضخّات. وهي مزودة بخزانات وقود مزدوجة الجدران بسعة 15,000 جالون مع مطعم ومتجر "زووم" صغير. وزوّدت المحطتين بنظام وقود صُمم خصيصاً لتقليل وقت التزود بالوقود، وهو يوفر الوقود الخصوصي 95 والممتاز 98 والديزل.

وبهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن افتتاح أحدث محطاتنا الخدمية في الشارقة يؤكّد التزامنا بتطوير البنية التحتية لقطاع خدمات التجزئة في دولة الإمارات، والمساهمة في تلبية احتياجات الطاقة المتنامية في البلاد. إذ توفر محطاتنا الجديدة للعملاء إمكانية الوصول بسهولة إلى الوقود وخدمات السيارات والتجزئة، مما يعزز إمكانية تلبية المتطلبات اليومية لعملائنا في الإمارة بشكل عام. وسنواصل المضي قدماً في خططنا التوسعية لعام 2024 بغية تلبية الطلب المتزايد للعملاء، مع الالتزام بدعم الممارسات المستدامة."

ويمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من برنامج المكافآت YES الذي تقدمه مجموعة اينوك من خلال كسب النقاط والمكافآت عند سداد ثمن الوقود أو الاستفادة من خدمات السيارات أو عند الشراء من المتاجر.

وتماشياً مع التزام اينوك بتعزيز الاستدامة في جميع مبادراتها، زوّدت محطات الخدمة الجديدة بأنظمة مؤتمتة للتزود بالوقود، وأنظمة تكييف موفرة للطاقة، ونظام إلكتروني للكشف عن التسرب.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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