دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن افتتاح أحدث محطات الخدمة التابعة لها في منطقة شوكة بإمارة رأس الخيمة، في موقعٍ استراتيجي يلبي احتياجات السائقين المتجهين نحو وادي الليات، وبحيرة وادي كدرا، ووادي المنيعي، ومضمار سباق الهجن، والحدائق المعلقة في كلباء، وجبل الرمان، وسد كدرا، بالإضافة إلى المجتمعات السكنية الرئيسية القريبة مثل الحيل، ووادي اصفي، والذيد، ومجمع النخيل (The Palm Estate)، ومنتجع الفاية، ومنتجع البيادر، وبلاتينوم كوست، وفندق رويال، ومزرعة الشهد، ومزرعة الأصلي.

ومع الإعلان عن محطة الخدمة الجديدة، ارتفع إجمالي عدد محطات الخدمة العاملة في إمارة رأس الخيمة إلى 6 محطات، 198 محطة في جميع أنحاء الدولة.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسعدنا إطلاق محطة الخدمة الجديدة في رأس الخيمة لتلبية احتياجات التزوّد بالوقود لسائقي المركبات في منطقة شوكة. يسهم إطلاق المحطة الجديدة في تحقيق استراتيجية المجموعة لتلبية احتياجات الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز حضورنا على صعيد قطاع التجزئة في أسواق الدولة والمنطقة بشكل عام."

تبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة 272،760 لتر، وتمتد على مساحة 330 متر مربع. وقد تم تزويدها بمضختي وقود على حارة واحدة، مع توفير البنزين مع خيارات البنزين "خصوصي 95"، و"سوبر 98"، و"إي بلس"، والديزل. وتضم المحطة أيضاً متجر "زووم"، بالإضافة إلى أنظمة مؤتمتة للتزود بالوقود ونظام إلكتروني للكشف عن التسرّب.

وتماشياً مع معايير السلامة العالمية من الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)، صُمم نظام الوقود للحصول على أقصى معدل تدفق مسموح به وآمن لتقليل زمن التزود بالوقود. وشُيّدت المحطة وفقاً لأرقى الممارسات العالمية المعتمدة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة وبما يتماشى مع معايير البناء الحديثة، وزوّدت أيضاً بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة. وتشتمل المحطة على أنظمة مراقبة بدائرة تلفزيونية مغلقة CCTV وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات بصورة تلقائية لضمان أعلى مستويات الأمان.

ويمكن للعملاء الذين يزورون محطة الخدمة أيضاً الاستفادة من برنامج مكافآت مجموعة اينوك المتميز "YES" من خلال كسب النقاط والجوائز عند الدفع مقابل التزوّد بالوقود أو خدمات السيارات أو شراء المنتجات من المتاجر ومنافذ الأطعمة والمشروبات على امتداد شبكة محطات خدمة اينوك.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com

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