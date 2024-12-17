دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية والرائدة في قطاع الطاقة، عن إطلاق تصميمٍ جديد لعبوات منتجاتها من زيوت التشحيم في الأسواق العالمية، وذلك في حفلٍ خاص أقيم على هامش مشاركة مجموعة اينوك بصفتها الراعي البلاتيني في معرض أوتوميكانيكا دبي 2024، أكبر معرض تجاري لقطاع خدمات المركبات في الشرق الأوسط والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 10 و12 ديسمبر 2024.

حضر حفل الإطلاق عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة اينوك وممثلون عن شركاء اينوك من موزعي زيوت التشحيم حول العالم، وتخلل الحفل تسليم دروع تكريمية وشهادات تقدير لمجموعة من الشركاء المميزين، إضافة إلى استعراض أبرز الإنجازات المشتركة والخطط المستقبلية لتعزيز التعاون وتحقيق مزيد من النجاحات.

ويتميز التصميم الجديد لعبوات منتجات زيوت تشحيم اينوك بإضافة تحديثات مهمة تلبي متطلبات العملاء حول العالم، مثل مزايا تصميمية لحماية المنتج من التقليد، وإدراج اللغات المحلية لكل سوق على حدةً، وغيرها من المنتجات التي تواكب التطورات المتسارعة في هذا القطاع. كما أعلنت اينوك خلال الحفل عن مجموعة من المنتجات الجديدة المصممة لتلبية احتياجات العملاء في مجال التنقّل، مثل مجموعة "سايتك" (Cytec) المخصصة للدراجات النارية ومجموعة "إليكترا" المصممة لسوائل السيارات الكهربائية.

بهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يمثل إطلاق التصميم الجديد لمنتجات زيوت التشحيم خطوة أخرى نحو تعزيز مكانة اينوك كمزود عالمي رائد لحلول الطاقة. يعكس التصميم الجديد التزامنا المستمر بالابتكار وتلبية احتياجات الأسواق المتغيرة، إذ نسعى دائماً لتقديم منتجات لا تقتصر فقط على الجودة العالية، بل تقدم أيضاً تجربة مستخدم سهلة ومميزة."

وأضاف سعادته: "إن معرض أوتوميكانيكا 2024 يمثل منصّة مثالية لعرض هذا الإنجاز، حيث يجتمع قادة ورواد قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع من جميع أنحاء العالم. مشاركتنا في هذا المعرض تسلّط الضوء على التزامنا بتطوير شراكات استراتيجية مع موزعينا وشركائنا، وتعزيز وجودنا في الأسواق العالمية بما يعكس رؤيتنا المستقبلية."

تجدر الإشارة إلى أن التصميم الجديد لمنتجات زيوت التشحيم من اينوك قد بدأ طرحه في الأسواق العالمية تدريجياً، وسيصل إلى الأسواق المحليّة قريباً. وتسوّق اينوك مجموعة متنوعة من الزيوت والشحوم المصمّمة للاستخدام في عدد من القطاعات والمجالات، بما في ذلك السيارات، والقطاع الصناعي، والقطاع البحري، والمحركات الثقيلة التي تعمل بالديزل، والاستخدامات التجارية. وتتواجد زيوت اينوك في أكثر من 60 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا ورابطة الدول المستقلة وشبه القارة الهندية.

تشارك مجموعة اينوك في معرض أوتوميكانيكا دبي كراعٍ بلاتيني للحدث، حيث تعرض أحدث منتجاتها من زيوت التشحيم وخدماتها المبتكرة والمستدامة في قطاع السيارات. وتركّز اينوك خلال مشاركتها على تعزيز مفهوم الاستدامة من خلال حلولها الحالية والجديدة، التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الوقود. ويأتي هذا التوجه في إطار التزام المجموعة بتطوير منتجات وخدمات تساهم في الحد من الأضرار البيئية ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه قطاع السيارات عالمياً.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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