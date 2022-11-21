دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبلت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، وفداً رفيع المستوى يضم كبار الممثلين عن اتحادات الأعمال والشركات من سنغافورة في جناحها الذي يحمل شعار "إلهامٌ من الطاقة" في مدينة إكسبو دبي.

ضمّ الوفد السنغافوري كلاً من الدكتور براين شيغار، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري؛ وراي كوان، مدير القسم العالمي 3 في اتحاد الشركات في سنغافورة؛ وداني تشوا، الرئيس التنفيذي والرئيس لشركة CYC International Pte Ltd المندرجة تحت اتحاد قطاع العمليات Association of Process Industry، وغيرهم من كبار الأعضاء.

وكان في استقبال الوفد أعضاء من فريق الإدارة لمجموعة اينوك وعلى رأسهم هشام علي مصطفى، المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المشتركة والموارد البشرية وتطوير الأعمال الجديدة. تخلّل الزيارة تقديم لمحة عامة حول طبيعة أعمال مجموعة اينوك مع تسليط الضوء بشكل خاص على موضوعي التحوّل الرقمي والاستدامة.

وبهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تشرفنا بزيارة الوفد السنغافوري في جناحنا العصري بمدينة إكسبو دبي. لقد شكّل الجناح خلال فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي منصّة استراتيجية لتسهيل التعاون التجاري وتعزيز المحادثات حول أهمية الابتكار والاستدامة. ونحن في اينوك نأمل مواصلة السير على هذا النهج ونرحب بالوفود الحكومية والدولية للنظر في فرص التعاون المشترك وعقد حوارات بناءة حول مستقبل الطاقة."

يشار إلى أن اينوك استضافت خلال فترة معرض اكسبو 2020 دبي ما يصل مجموعه إلى 102 فعالية واجتماع في جناحها، تضمنت اجتماعات لمجلس الإدارة والإدارة العليا، والاجتماعات العامة، فضلاً عن مراسم توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركاء. كما استقبل الجناح 51 وفداً حكومياً ودولياً خاصاً ضمّت ممثلين من المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عُمان وفرنسا والبرازيل وفنلندا وباراغواي واليابان وأوغندا والصومال وكولومبيا وجامايكا.

ومن الجدير بالذكر أن 2,055 طالباً من مختلف الفئات العمرية زاروا جناح المجموعة ضمن 103 زيارات مدرسية كجزء من "برنامج إكسبو للمدارس"، والذي ركز على تقديم تجارب تعليمية فريدة من نوعها، بالتماشي مع المناهج الدراسية المتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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