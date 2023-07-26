دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، سلسلة من ورش العمل الرامية إلى الارتقاء بأداء الأعمال وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع.

هذه وشكّلت الورش منصةً مفتوحةً لأصحاب المصلحة في القطاع، بما في ذلك قطاعات الأعمال المختلفة ضمن اينوك، نوقش فيها آفاق عمل المجموعة، ومستقبل قطاع الطاقة، والحلول المتاحة لتحسين تجربة العملاء.

ومن خلال ورش العمل التي انعقدت في فندق جميرا أبراج الإمارات على مدى ثمانية أيام وشملت ست قطاعات، استضافت اينوك 200 مشاركاً من المجموعة وعدد من المتحدثين من مكتب رئاسة مجلس الوزراء لمناقشة مستقبل القطاع وسبل مواءمة أعمال المجموعة مع رؤية الإمارات 2031. وخلصت ورش العمل التي استمرت لخمسين ساعة إلى 28 حلاً وفكرة نهائية من مختلف قطاعات الأعمال في مجموعة اينوك.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نجدد التزامنا بالمساهمة في التحول الذي يشهده قطاع الطاقة مع مواصلة تعزيز قدراتنا التنافسية انسجاماً مع مسؤوليتنا وأهدافنا الاستراتيجية. وتركّز ورش العمل على البحث في تحديات القطاع، وسبل تعزيز العمليات لضمان تميّز الأعمال، وتحفيز التنويع الاستراتيجي، وتسريع مسار التحول الرقمي لتلبية متطلبات الطاقة المتنامية في دولة الإمارات." وأضاف سعادته: "أود أن أنتهز الفرصة للتقدّم بالشكر إلى كافة الأطراف المعنية وأعضاء مكتب رئاسة مجلس الوزراء الكرام على مشاركتهم في هذه الورش الرامية إلى بحث سبل إحداث تحول جذري في قطاع الطاقة الوطني والمساهمة في بلورة مستقبل الطاقة العالمي."

وخلال ورش العمل، عرضت قطاعات الأعمال المختلفة في مجموعة اينوك استراتيجيات الأعمال وخطط العمل الخاصة بها، والتحديات التي يجب التغلب عليها، وسبل الحد من المخاطر الناشئة.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة كانت قد كشفت في وقت سابق من هذا العام عن استراتيجية نمو قائمة على خمس ركائز أساسية لتعزيز رؤيتها المستدامة طويلة الأمد. وأكدت المجموعة أيضاً سعيها لتنفيذ خططها من خلال التركيز على الكفاءات التشغيلية والتعاون وتطبيق التقنيات الرقمية، وتقديم تجربة سلسة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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