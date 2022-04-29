وزّع المتطوعون 8 آلاف وجبة إفطار و10 آلاف سلّة من منتجات البقالة على مساكن العمال والمناطق السكنية في دبي على مدار أربعة أسابيع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت مجموعة اينوك مبادراتها الرمضانية لهذا العام وذلك بتوزيع أكثر من 8,000 وجبة إفطار من شاحنات اينوك الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك من قبل متطوعي اينوك ، ضمن مبادرة تأتي في إطار الشراكة المتواصلة بين مجموعة اينوك وجمعية بيت الخير، بالإضافة إلى تطوّع موظفي اينوك لتوزيع 10 آلاف من صناديق المير الرمضاني من شاحنات البقالة الرمضانية التابعة للمجموعة. كما واصلت هذه الشاحنات تجوالها على مساكن العمال والمناطق السكنية العائلية في مختلف أنحاء الإمارة وذلك بهدف مساعدة المحتاجين والعائلات وتشجيع روح التآزر والتطوع خلال الشهر الفضيل.

وساهمت مجموعة اينوك في العديد من المبادرات والأنشطة المجتمعية خلال الشهر الفضيل، منها حملة "رمضان أمان" التي تنظّمها جمعية الإحسان الخيرية للمساعدة لتوزيع 100 ألف وجبة إفطار للأسر المحتاجة في المناطق السكنية في أنحاء الدولة، بالإضافة إلى تعاون المجموعة مع شرطة دبي لتوفير كسوة العيد لنزيلات المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وإلى جانب ذلك، تعاونت اينوك مع جمعية "بيت الخير" لتمكين أفراد المجتمع من تقديم التبرعات المالية لإفطار صائم وزكاة الفطر وكسوة العيد في جميع محطات خدمة اينوك، وتشجيع الموظفين على التبرع بالملابس القديمة والمستعملة والجديدة دعماً للمستحقين عبر مبادرة "ملابس". ومن جهتها، قدّمت شركة "غاز الإمارات" عضو مجموعة اينوك أسطوانات غاز البترول المسال إلى 1000 أسرة متعففة. ويتوقع لمبادرات اينوك أن تسهم مجتمعة في دعم أكثر من 400 ألف من المحتاجين خلال الشهر الفضيل.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com

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