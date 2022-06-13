دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، اليوم عن حظر استعمال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على امتداد عملياتها وفي مقرها الرئيسي، وذلك انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات الرامية لترسيخ منهجية الاقتصاد الأخضر الشاملة.

وكانت اينوك قد أعلنت في مارس 2020 عن تطبيق حظر تدريجي لاستعمال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، لتصل اليوم إلى حظر كامل يؤدي إلى بيئة خالية من المواد البلاستيكية بنسبة 100% ضمن كافة وحدات أعمالها وإداراتها. ومنذ ذلك الحين، نجحت المجموعة بتجنب وصول أكثر 14 طناً من النفايات البلاستيكية إلى مكبات النفايات، وحققت وفورات بقيمة ما تزيد عن 400 ألف درهم نتيجة حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وتماشياً مع التزام اينوك بتعزيز الاستدامة على امتداد شبكة عملياتها، كشفت المجموعة عن القائمة التي حظرتها من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتشمل: قش الشرب، والأكواب البلاستيكية، وزجاجات المياه ذات الاستخدام الواحد، وأكياس التسوق البلاستيكية، وأغطية الزجاجات البلاستيكية، ومواد تغليف الطعام، والأغطية البلاستيكية، وأدوات تحريك المشروبات الساخنة، وعلب الوجبات الجاهزة المصنوعة من الرغوة البلاستيكية. وإلى جانب ذلك، خفضت اينوك من استهلاكها للورق.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نفخر في مجموعة اينوك بدعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه ترسيخ الاستدامة في شتى أرجائها. واستناداً إلى مكانتنا الرائدة في قطاع الطاقة، ندرك أهمية تبني أفضل ممارسات الاستدامة على امتداد عملياتنا، بما يشمل التخلص من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ونظراً لأن صناعة القرار في اينوك تستند إلى مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات، نسعى باستمرار لنكون نموذجاً تقتدي به مختلف المؤسسات لوضع بصمة إيجابية في المجتمعات".

يذكر أن مجموعة اينوك بدأت باستخدام بدائل أكثر استدامة عن البلاستيك المخصص للاستخدام الواحد ضمن كافة عملياتها، على غرار الأكياس الورقية وقش الشرب الخشبي ومبردات المياه مع زجاجات قابلة لإعادة الاستخدام وأغطية قابلة لإعادة التدوير.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com