بتوفير خدمات تزويد وقود الطائرات في 14 مطاراً في الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن التوسّع بشبكتها لتزويد وقود الطائرات لتصل لتغطي للمرة الأولى الصين، وذلك عبر توفير خدمات تزويد وقود الطائرات في 14 مطاراً بما يشمل بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنزن وتشنغدو.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية المجموعة للتوسع دولياً على المدى الطويل بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكل موثوق وآمن ومستدام.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "انطلاقاً من حرصنا على التوسّع دولياً بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة، نلتزم في اينوك بتقديم حلول الطاقة المستدامة والمتكاملة وفق أعلى المستويات العالمية، ويأتي توسيع شبكتنا لتزويد وقود الطائرات في عدد من أكثر المطارات ازدحاماً في الصين دليلاً على ذلك، حيث تتمتع اينوك اليوم بحضور عالمي قوي في أكثر من 300 مطار في 25 دولة، مما يؤكّد على سجلنا الحافل بالنمو والنجاح."

تجدر الإشارة إلى أن "اينوك للطيران" تأسست دولياً في عام 2002، وهي قسم متخصص في تزويد وقود الطائرات في مجموعة اينوك، وتتمتع بحضور عالمي قوي في أكثر من 300 مطاراً في 25 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا.

وتوفر "اينوك للطيران"، التي يقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 40% من احتياجات مطار دبي الدولي من وقود الطائرات، من خلال خطي أنابيب يربطان محطات التخزين في جبل علي بالمطار. وأعلنت المجموعة أيضاً في العام الماضي عن الانتهاء من عمليات إنشاء خط أنابيب نقل وقود الطائرات الذي يمتد بطول 16.2 كيلومتر ويربط محطة "هورايزون اميريتس جبل علي للبترول" لتخزين البترول في جبل علي بمطار آل مكتوم الدولي. وسينقل خط الأنابيب 2000 متر مكعب في الساعة من وقود الطائرات إلى مطار آل مكتوم الدولي، وسيلبي الطلب على وقود الطائرات في مطارات دبي حتى عام 2050.

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