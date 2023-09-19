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دبي، الامارات العربية المتحدة؛ 19 سبتمبر 2023: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن إطلاق برنامج تدريب فني بالشراكة مع "بتروفاك"، الشركة الرائدة في مجال توفير الخدمات في قطاع الطاقة على مستوى العالم، وذلك بهدف تطوير مهارات وخبرات 25 مواطناً إماراتياً شاباً ضمن عمليات المصفاة في المجموعة.

جاء هذا خلال معرض الإمارات للوظائف "رؤية" الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي من 19 ولغاية 21 سبتمبر بهدف دعم وإلهام الشباب الإماراتي الذي يتطلع إلى الارتقاء بمسيرته المهنية.

صُمم البرنامج بعناية لتطوير المهارات في القطاع، وتأسيس جيل جديد من المواهب المؤهلة لمواكبة احتياجات مجموعة اينوك في قطاع التكرير. ويهدف هذا التدريب إلى سد الفجوة وتحقيق رؤية المجموعة طويلة المدى لتحقيق التميز التشغيلي عبر الاستعانة بالكفاءات المحلية.

وبهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تماشياً مع رؤية القيادة الإماراتية لتمكين الشباب الإماراتي، نحرص باستمرار على توفير الفرص لدعم نمو وتطوير الكوادر الوطنية. ويسعدنا اليوم أن نتعاون مع ’بتروفاك‘ ونستفيد من خبرتها المعتمدة دولياً لتزويد موظفينا بالمهارات اللازمة لدعم قطاع الطاقة المزدهر، حيث تمثّل هذه المبادرة خطوة بالغة الأهمية لبناء مجموعة قوية من الكفاءات الإماراتية المتخصصة لتعزيز العمليات الحيوية لقطاع الطاقة الوطني."

من جانبه قال طارق كعوش، الرئيس التنفيذي لشركة بتروفاك: "نحن فخورون بشراكتنا مع مجموعة اينوك لتنفيذ هذا البرنامج الاستراتيجي للتدريب، والذي سيخلق فرص جديدة للشباب الإماراتي في قطاع الطاقة. في بتروفاك، نحن ندرك أهمية تطوير ودعم الكوادر الوطنية لدعم القيمة الوطنية المضافة. مساهمتنا في دعم اقتصاد الإمارات العربية المتحدة تمتد على مدى العقود الثلاثة الماضية من خلال تعزيز المهارات وتطوير البنى التحتية لمشاريع الطاقة."

ويشتمل البرنامج على مرحلتين متميزتين، صُممت كل منهما لتزويد المشاركين بالمعارف النظرية الأساسية والمهارات والخبرات العملية اللازمة لتحقيق التميز في عمليات مصفاة مجموعة اينوك. حيث يُقام التدريب النظري ضمن مكاتب "بتروفاك" في دولة الإمارات على مدار 3 أشهر، يليه تدريب عملي ضمن مركز التدريب التقني للشركة في "تكاتف بتروفاك عمان" في سلطنة عمان. وبالنظر إلى خبرة "بتروفاك" الواسعة بمجال دعم برامج التوطين المخصصة، فإن دمج الكفاءات الإماراتية في القوى العاملة سيكون بشكل سلس للغاية.

تجدر الإشارة إلى أن مصفاة اينوك، أول مصفاة في دبي، تأسست عام 1999، وتقع في المنطقة الحرة في جبل علي. وفي سنة 2019، خضعت المصفاة لعمليات توسعة رفعت قدرتها على المعالجة إلى 213,500 برميل من المكثفات يومياً، والتي تنتج العديد من المنتجات النفطية المكررة مثل النفثا ووقود الطائرات وزيت الديزل وزيت الوقود وغاز البترول المسال، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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