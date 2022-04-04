دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك عن رعايتها لفريق فهود زعبيل لكرة الطائرة، الذي يتهيأ حالياً للمشاركة في "دورة ند الشبا الرياضية 0222" التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في حدثٍ يعدّ الأكبر من نوعه على صعيد المشاركات وقيمة الجوائز المالية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تأخذ اينوك على عاتقها الالتزام بالمساهمة في بناء مجتمع صحي يشارك بفعّالية في الأنشطة المتنوعة ومنها البطولات الرياضية. ومن هذا المنطلق، يسعدنا توقيع أول اتفاقية رعاية بين مجموعة اينوك وفريق فهود زعبيل لكرة الطائرة، ونتطلع قدماً لبناء شراكة وطيدة وطويلة الأمد مع هذا الفريق الطموح والمتمرس."

من جهته، قال سيف مطر الجابري، مدير فريق فهود زعبيل: "نغتنم هذه الفرصة لنعبر عن عميق امتناننا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه المتواصل لفعاليات الرياضة واللياقة البدنية ودورة ند الشبا الرياضية. كما نشكر مجموعة اينوك على رعايتها الكريمة لفريق فهود زعبيل ودعمها المتواصل لقطاع الرياضة خلال هذه الفترة العصيبة التي يواجهها العالم أجمع. وعلى غرار السنوات الماضية، حرصنا هذا العام على استقطاب أفضل المهارات لتمثيل الفريق، ونثق بقدرتنا على تحقيق أفضل النتائج."

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com