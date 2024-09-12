أبوظبي: أعلنت "ايدج"، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، عن خطة عمل مشتركة مع "كوندور"، الرائدة عالمياً في مجال التقنيات غير الفتاكة والتابعة لمجموعة "ايدج"، لإنشاء مرافق جديدة لتصنيع الحلول غير الفتاكة والتدريب المتخصص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستوفر المرافق الاستراتيجية الجديدة، التي تم الإعلان عنها خلال زيارة قام بها مجلس إدارة "كوندور" إلى المقر الرئيسي لمجموعة ايدج في أبوظبي، أحدث الخدمات والحلول غير الفتّاكة للمناطق المحيطة. كما ستعمل المرافق على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ رئيس لتصدير القدرات المتخصصة في مجال الدفاع والأمن الداخلي والسيادة.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تماشياً مع المبادرة الوطنية ’اصنع في الإمارات‘، يُمكّننا هذا الإنجاز المهم من تعزيز أوجه التعاون بين شراكاتنا المثمرة لصالح المستخدمين النهائيين سعياً لتحقيق قدر أكبر من الأمن المدني. ومن خلال التعاون مع مكتب "ايدج" في البرازيل، والآن من دولة الإمارات، فإننا على ثقة تامة بأن شركة "كوندور" ستنتقل إلى المرحلة التالية من النمو والتطوير دولياً. وبموجب الشراكة الموسعة، نمتلك توقّعات عظيمة نحو تحقيق "كوندور" المزيد من الإنجازات. ونؤمن أيضاً بالإمكانات الهائلة للشركة في استمرار تنامي مكتسباتها وخبراتها، إلى جانب تعزيز سمعتها العالمية".

من جهة أخرى، قال فريدريكو أغيار، الرئيس التنفيذي لشركة كوندور: "استنادًا إلى عقود طويلة من الخبرة، سنؤسس إطار عمل تشغيلي من شأنه معالجة التحديات الفريدة بمجال الدفاع والأمن الداخلي والسيادة التي يواجهها عملاؤنا في المنطقة. وتتمثّل المهام ذات الصلة في مشاركة خبراتنا بهدف تطوير التقنيات غير الفتاكة وتوظيف خبراتنا الوسعة في تطوير الحلول والخدمات المشتركة مع المستخدمين النهائيين، والتي تتيح الاستخدام المتناسب والمعقول للقوة حسب الضرورة للحفاظ على السيادة".

يُشار إلى أن خطة العمل المشتركة هي أحدث الجهود المستمرة التي تبذلها مجموعة "ايدج" بهدف توطين التكنولوجيا المتقدمة والقدرات الصناعية محلياً. وكانت "ايدج" قد استحوذت في وقت سابق من العام الحالي على حصة 51% في شركة "كوندور"، مما فتح آفاقاً جديدة لتعزيز الابتكار والنمو العالمي المستدام.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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