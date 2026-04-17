ساو باولو، البرازيل – أعلنت مجموعة ايدج، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، عن إبرام شراكة مع الجيش البرازيلي بهدف تطوير إطار عمل لاختبار وتقييم أسلحة الجيل الجديد من قبل وحدات متخصصة.

وتتضمن الشراكة تنفيذ تقييمات ميدانية في بيئات عملياتية حقيقية ، ذات تحديات عالية لكل من بندقية الاقتحام من فئة CAR 816 ، عيار 5.56×45 ملم (ناتو) من "كراكال"، وبندقية القنص من فئة CSR50 وتتميز بعيار 12.7×99 ملم (ناتو). كما ستتولى وحدات متخصصة إجراء هذه الاختبارات، بما يتيح قياس الأداء في ظروف دقيقة تحاكي سيناريوهات واقعية معقدة.

ويعكس الاتفاق حرص الجانبين على تعزيز تبادل الخبرات وتطوير القدرات المشتركة عبر التعاون الفني والعملياتي واللوجستي. كما تهدف المبادرة إلى تطوير حلول تدعم إدماج هذه الأنظمة ضمن الجيش البرازيلي، إلى جانب الارتقاء ببرامج التدريب وتنمية مهارات الكوادر البشرية، وتعزيز جاهزية القوات الخاصة في استخدام بنادق الاقتحام والأسلحة الدقيقة بهدف ضمان كفائتها. ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذا التعاون في رفع كفاءة الأداء القتالي وتعزيز مستويات الجاهزية العملياتية للقوات البرية البرازيلية.

ويمثل هذا الاتفاق امتداداً لمسار التعاون المتنامي بين مجموعة ايدج والجيش البرازيلي، ويؤكد التزام المجموعة بدعم الابتكار وتطوير القدرات الدفاعية الاستراتيجية في البرازيل.

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. ونسعى في ايدج إلى رفد الأسواق بأحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات المتطورة بسرعة وكفاءة، ونلتزم من خلال عملنا بترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً للصناعات المستقبلية، ورسم مسارات واضحة أمام الجيل القادم من المواهب والخبرات.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

