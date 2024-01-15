أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت ايدج، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وفداً رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين من حكومة ولاية ساو باولو في مقرها الرئيسي ومرافق التصنيع والاختبار التابعة لها في أبوظبي. وخلال الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام، التقى الوفد بإدارة مجموعة ايدج وكبار أصحاب المصلحة الآخرين في أبوظبي بهدف استكشاف الاستثمارات والشراكات المحتملة في منطقة ولاية ساو باولو.

واستقبل منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، الوفد الذي ترأسه فيليسيو راموث، نائب حاكم ساو باولو، ولوكاس فيراز، وزير الشؤون الدولية في حكومة ولاية ساو باولو، وأندرسون فارياس، عمدة ساو خوسيه دوس كامبوس، وألكسندر نيبوموسينو، المستشار الدولي لوزير الأمن العام. ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الزيارات السابقة التي قامت بها ايدج إلى ساو باولو في عام 2023 والتي أسفرت عن توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية في منظومات صناعة الدفاع والتكنولوجيا المحلية.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "شكّل هذا اللقاء الأخير مع شركائنا البرازيليين فرصة عظيمة لنا لمواصلة استكشاف الفرص المشتركة وأوجه التعاون، ولعرض حلولنا الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة وسلاسل الإنتاج والتوزيع المتقدمة- من الاختبار الأولي والتصنيع إلى التسليم. وشكلت مناقشاتنا أيضًا خطوة مهمة نحو هدفنا الأكبر المتمثل في تعزيز النمو في البرازيل من خلال شراكات متبادلة المنفعة. نشكر حكومة ولاية ساو باولو على دعمها اللامحدود لمساعينا الرامية إلى توسيع وتعزيز حضور ايدج في المنطقة من خلال تبادل المعرفة والتعاون في مجال البحث والتطوير المشترك لأنظمة الدفاع المتقدمة".

من جهته ، قال فيليسيو راموث، نائب حاكم ساو باولو: "تمثل زيارتنا للمقر الرئيسي لمجموعة ايدج ومنشآتها الصناعية في أبوظبي تطوراً مهماً في العلاقة المتنامية بين دولة الإمارات وساو باولو – وقد تركت انطباعاً إيجابياً للغاية لدى الوفد المشارك. وبينما ركزت هذه المناقشات الأخيرة على الاستثمار في محفظة البنية التحتية لدينا التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، فقد استكشفنا أيضًا المشاريع الجارية وتطوير القدرات السيادية من خلال شراكات قيمة، في كل من القطاعين العسكري والتجاري - والتي تبشّر بتحقيق فوائد كبيرة لجميع الشركاء المعنيين. ولا نزال ملتزمين بدعم توسع ايدج في البرازيل مع المساهمة في الاقتصاد المحلي لـ ساو باولو".

وتتمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية نموّ ايدج في تعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة في جميع أنحاء العالم لدعم تطوير القدرات الدفاعية، بما في ذلك ساو باولو والشركاء الرئيسيين الآخرين في البرازيل، والعلاقات الاستراتيجية التي تواصل ايدج بناءها على نطاق عالمي، سواء كانت مع جهات حكومية أو عسكرية أو جهات فاعلة راسخة في الصناعة أو شركات ناشئة واعدة، والتي تمكّنها من وضع أسس قوية للنمو والازدهار في السوق الدولية.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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