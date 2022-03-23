مجموعة الملا الراعي الماسي لمعرض GUST للتوظيف السنوي الثالث والعشرون

الكويت : قامت مجموعة الملا ، وهي مجموعة أعمال رائدة ومتنوعة تمارس أعمالها في القطاع الخاص ومقرها في دولة الكويت ، بتقديم رعاية ماسية لمعرض التوظيف السنوي الثالث والعشرين لجامعةGUST والذي أقيم مؤخراً في حرم الجامعة بمنطقة مشرف يومي الأحد 13 مارس والإثنين 14 مارس 2022. وشارك في معرض التوظيف ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة في دولة الكويت، إلى جانب عدد من شركات القطاع الخاص من صناعات مختلفة.

خلال الحدث الذي استمر لمدة يومين ، قام ممثلون عن قطاع السيارات في مجموعة الملا وعدد من أعضاء فريق الموارد البشرية في المجموعة بمساعدة الطلاب والمتقدمين للوظائف وزوار معرض GUST للتوظيف في استكشاف الفرص الوظيفية الواعدة المتاحة في قطاع السيارات في مجموعة الملا. وباعتبارها واحدة من أهم مجموعات الأعمال الرائدة في الكويت ، وموظِف رئيسي في القطاع الخاص ، تلتزم مجموعة الملا باستقطاب وتطوير الكفاءات الشابة المؤهلة ذات المواهب العديدة التي ستساهم بشكل كبير في تعزيزنجاحنا المستمر.

وتعليقًا على رعاية ومشاركة مجموعة الملا في معرض التوظيف السنوي الثالث والعشرين بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، قال السيد/ عماد فليحان، رئيس مجموعة قطاع السيارات في مجموعة الملا: "إنطلاقاً من سياسات المسؤولية المجتمعية لمجموعة الملا يسرنا دعم الأنشطة المجتمعية الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفعالة في القطاع الخاص." وأضاف: " نحن سعداء جداً بمشاركتنا ورعايتنا لمعرض التوظيف السنوي لجامعة GUST لهذا العام، حيث تم عرض فرص متنوعة للعمل ضمن قطاع السيارات لدينا، ونحن نرحب دائماً بالمواهب الكويتية الشابة والطموحة التي تسعى نحو استكشاف التحديات المختلفة في القطاع الخاص والتي من شأنها أن تمكنهم من تحقيق طموحاتهم في بناء مستقبل مزدهر ضمن واحدة من أهم الصناعات الرائدة في الكويت ".

تدير الملا مجموعة متنوعة من الشركات في العديد من المجالات بما في ذلك توزيع السيارات وصيانتها. واليوم أصبح لقطاع السيارات في مجموعة الملا وجود مهم في أسواق الكويت والعراق ومصر والإمارات العربية المتحدة، ويعمل معنا ما يفوق 2,500 موظف ضمن فريق عمل متميز يشمل العديد من الأقسام والمرافق بما في ذلك معارض السيارات الجديدة والمستعملة لأهم الماركات العالمية الشهيرة ومنافذ بيع قطع الغيار ومراكز الصيانة والخدمات.

تفخر مجموعة الملا بكونها رائدة في كافة أعمالها في مختلف القطاعات التي تمارس فيها نشاطاتها، ويتمحور هدفها الأساسي حول ابتكار حلول فعالة تلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات، ومن ضمنها قطاع السيارات والخدمات. ويعمل لدى مجموعة الملا أكثر من 15000 موظف ينحدرون من أكثر من 35 دولة ضمن شراكات مع أكثر من 40 شركة ، كما تملك المجموعة حقوق التمثيل التجاري لأكثر من 200 علامة تجارية عالمية.

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نبذة عن مجموعة الملا:

مجموعة الملا هي مجموعة أعمال رائدة ومتنوعة الاختصاصات تعمل في القطاع الخاص، مقرها في دولة الكويت ويعمل لديها أكثر من 15,000 موظف ضمن مايزيد عن 40 شركة ، وتمتلك حقوق امتياز مع أكثر من 200 علامة تجارية عالمية.

تشمل عمليات المجموعة توزيع وصيانة السيارات والمعدات الثقيلة، المقاولات الكهروميكانيكية، الإنشاءات المدنية، الطاقة، التصنيع، تمويل المستهلكين والشركات، الاستثمارات، والتأمين، الرعاية الصحية، التعليم، العقارات، أتمتة المكاتب، توزيع المنتجات الصناعية والتأجير.

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