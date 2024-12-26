أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت "مجموعة المعارف"، الشركة الإقليمية التابعة لــ "نما للتعليم" ومقرها الرئيسي العاصمة أبوظبي والرائدة في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات الاستراتيجية للمؤسسات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على تصنيف إقليمي مرموق كواحدة من أفضل شركات الاستشارات والتدريب والتطوير في المنطقة لعام 2024 في مجالات الموارد البشرية والقطاع الحكومي والدفاع والتعليم العام، وذلك وفق تصنيف "كونسلتنسي الشرق الأوسط" للعام 2024، المنصة الرقمية المختصة في قطاع الاستشارات والتي تُعد جزءاً من مجموعة Consultancy.org العالمية.

ويأتي هذا التصنيف تقديراً لدور مجموعة المعارف البارز في تقديم حلول تدريبية واستشارية مبتكرة تخدم المؤسسات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط.

وشمل التقييم أكثر من 1,000 شركة تغطي 40 قطاعاً ومجالاً متخصصاً، حيث تم اختيار الشركات بناءً على تقييمات دقيقة اعتمدت على نتائج المشاريع التدريبية والاستشارية المقدمة، بالإضافة إلى آراء أكثر من 900 متعامل وما يزيد عن 2,800 استشاري.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المعارف": نعتز بهذا التقدير الذي يعكس دورنا كشريك استراتيجي موثوق للمؤسسات في المنطقة. من خلال تقديم حلول تدريبية واستشارية فعّالة ومبتكرة، نسهم في تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز الأداء المؤسسي بما يدعم مسيرة التنمية والتميز في مختلف القطاعات، وصولًا إلى تحقيق الريادة إقليمياً ودولياً".

من جهته، أضاف الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة المعارف": "هذا الإنجاز يُبرز نجاحنا المستمر في تقديم خدمات تدريبية واستشارية عالية الجودة تلبي احتياجات القطاعات الاستراتيجية. نحن نعمل عن كثب مع متعاملينا لدعم أهدافهم من خلال تصميم حلول مخصصة تعزز من كفاءة الأفراد والمؤسسات على حد سواء، مما يساهم في تحقيق النمو والازدهار."

ويؤكد هذا الإنجاز التزام "مجموعة المعارف" بدعم المؤسسات الحكومية والخاصة في المنطقة من خلال تقديم حلول مبتكرة ومخصصة تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة. وتسعى المجموعة إلى تطوير حلول تدريبية واستشارية فعّالة تستجيب للتطورات المتسارعة وتلبي احتياجات القطاعات المختلفة، مما يمكّن المؤسسات من تحقيق الريادة الإقليمية والدولية. وتشمل خدمات "مجموعة المعارف" حلولًا متكاملة تغطي مجالات التدريب والتطوير، والاستشارات الاستراتيجية، وتقييم المواهب، والتعلم التحويلي وحلول الدفاع والأمن. وبفضل شراكاتها مع نخبة من كليات الأعمال العالمية والجمعيات المهنية المعتمدة على المستويين المحلي والدولي، تواصل المجموعة تقديم حلول تدريبية فعّالة تسهم في تحقيق أهداف المؤسسات وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

لمعرفة المزيد حول مجموعة المعارف وحلولها التدريبية والاستشارية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.kgc.com/ar

نبذة عن "مجموعة المعارف":

تُعد "مجموعة المعارف" واحدة من أبرز الجهات الرائدة في تقديم حلول تدريبية واستشارية متكاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وباعتبارها جزءًا من "نما القابضة"، تستفيد المجموعة من شبكة شراكاتها العالمية وخبراتها المحلية لتقديم حلول تدعم التطوير المؤسسي وتعزز من استدامة النمو في القطاعات العامة والخاصة. قم بمعرفة المزيد من خلال زيارة موقعنا الالكترونيwww.kgc.com .

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