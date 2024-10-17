أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تزامناً من انعقاد فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2024 في دبي، أعلنت "مجموعة المعارف"، المؤسسة الإقليمية التابعة لـ "نما للتعليم"، الذراع الأكاديمية لشركة "نما القابضة"، عن توسيع عروضها التدريبية بإطلاق برامج الذكاء الاصطناعي المعتمدة دولياً، وذلك تماشياً مع رؤيتها في تقديم حلول تعليمية وتدريبية عالمية المستوى. وتمنح "المجموعة"، الشريك المعتمد للتدريب مع "سيرتنكسس" (CertNexus)، هيئة الاعتماد المستقلة، الآن شهادات في التقنيات الحديثة والشهادات المصغرة التي تشهد طلباً متزايداً.

وبموجب هذه الشراكة، ستقدم "مجموعة المعارف" شهادات وبرامج ومنتجات "سيرتنكسس" (CertNexus)، عبر أسواق مختلفة، ما يضمن معايير اعتماد معترف بها دولياً مع الاستفادة من خبرة الأولى في إطلاق برامج تدريبية عالية الجودة متاحة للأفراد والمؤسسات والشركات، وتشمل برامج تدريبية مثل (AIBIZ) الذي يركز على أساسيات الذكاء الاصطناعي، وشهادة ممارسي علم البيانات المؤهلين ((CDSP، وشهادة (CEET) للمتخصصين في التكنولوجيا الناشئة مع التركيز على الجوانب الأخلاقية، وشهادة في تقنيات إنترنت الأشياء، والعديد من البرامج الأخرى. كما توفر دورات "سيرتنكسس" التفاعلية تعليم عملي مع تطبيقات يمكن استخدامها لحل مشاكل أو الارتقاء بالأداء في مواقف وظروف واقعية، ما يضمن المعرفة العملية القابلة للتنفيذ في العمل أو الحياة اليومية، وتتناسب مع احتياجات مشهد التكنولوجيا المتطور.

تعمل هذه البرامج على رفد الموظفين بأفضل المهارات في فئتها لتتناسب مع حلول التكنولوجيا المهمة للأعمال في مؤسساتهم وشركاتهم كما توفر لرواد الأعمال ومديري المشاريع وموظفي الامتثال وأصحاب المصلحة الآخرين المعرفة اللازمة التي تساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة وإدارة المشاريع بنجاح.

وقال الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة المعارف: "يسرنا التعاون مع "سيرتنكسس" لتقديم شهادات عالمية لعملائنا، ونهدف، من خلال هذا التعاون، إلى تقديم شهادات الذكاء الاصطناعي في المنطقة وخارجها، وإعداد القوى العاملة المستقبلية لتحقيق التميز والتفوق في العصر الرقمي في العديد من القطاعات، حيث ستسهم هذه الشراكة في دعم مهمتنا الرامية إلى توفير برامج تدريبية عالية الجودة لتعزيز المعرفة وتبادل الأفكار على المستوى المحلي والعالمي."

وأضاف الدكتور أحمد: "في ظل التغيرات التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة واقتصاد البيانات، أصبحت الشركات تعتمد بشكل متزايد على حلول تقنية تأتي من مصادر متعددة وكذلك على البرامج المفتوحة المصدر، لأنها تتيح مرونة وتعاوناً أكبر وتساعد في تحقيق نتائج عالية الجودة. ويعتمد النجاح أو الفشل في تطبيق تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي أو علم البيانات لتطوير الأعمال أو تطبيق ابتكار عالي القيمة باستخدام حلول انترنت الأشياء أو الحفاظ على وصول آمن لحماية بيانات العملاء عبر بروتوكولات الأمان، بشكل كبير على الأشخاص الذين يديرونها ويشغلونها، فهم المسؤولون عن تحقيق الفائدة القصوى للشركة، ولكنهم أيضاً قد يمثلون مصدراً للمخاطر إذا لم يتم تنفيذ هذه الحلول بشكل صحيح وآمن. وبات اكتساب المهارات المتعلقة بالتقنيات الحديثة والناشئة أمراً حيوياً وملحاً أكثر من أي وقت مضى، بعد أن أصبحت التكنولوجيا الأساس الذي تعتمد عليه معظم الصناعات لحل مشكلاتها وتطوير أعمالها."

من جانبه، قال سكوت داميكو، نائب رئيس المبيعات العالمية في لوجيكال أوبريشنز وسيرتنكسس: "سعداءٌ بتعاوننا مع "مجموعة المعارف"، أحدث شريك معتمد للتدريب، حيث قمنا بتطوير دورات وشهادات ومؤهلات مصغرة توفر معايير رائدة في عالم التقنيات الناشئة. ويؤكد توسيع الشركة لبرامجها التعليمية عبر إدراج هذه الدورات التدريبية أهمية الحصول على شهادات في المهارات المتعلقة بالتكنولوجيا الناشئة، ويبرز الحاجة الملحة لتطوير هذه المهارات في السوق. ويسرنا العمل مع الشركة لدعم جهودها في توفير تدريبات وشهادات متقدمة في مجال التقنيات الناشئة عالية المخاطر، والتي تلعب دوراً مهماً في نجاح الأعمال التي تتعامل معها."

"سيرتنكسس" هي شركة رائدة في مجال التقنيات الناشئة، تعمل على تمكين صناع القرار والمسؤولين التنفيذيين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات عبر ثلاثة مستويات أساسية: "التفكير"، حيث يتعلم القادة كيفية وضع الاستراتيجيات وتطبيق التقنيات المتطورة، و"البناء"، الذي يزود محترفي تكنولوجيا المعلومات بالقدرة على ابتكار الحلول، و"الأمان"، الذي يضمن قدرة خبراء الأمن السيبراني على حماية الاستثمارات التكنولوجية.

تضمن شهادة "سيرتنكسس" (CertNexus) امتلاك الموظفين لأفضل المهارات التكنولوجية من نوعها، والتي تتوافق مع الاحتياجات التقنية المهمة للشركة التي يعملون بها. وتقدم برامج "سيرتنكسس" شهادات في مجال الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، وعلوم البيانات، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، والترميز الآمن، وتوسيع المعرفة والتحقق من مهارات مطوري البيانات ومحترفي تكنولوجيا المعلومات والأمن من خلال المناهج والامتحانات المعترف بها عالمياً.

تزود دورات "سيرتنكسس" وشهاداتها المصغرة رواد الأعمال ومديري المشاريع وموظفي الامتثال وأصحاب المصلحة الآخرين بالمعارف اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة وقيادة المشاريع بنجاح، وهذه الشهادات مصممة لتلبية احتياجات محددة، وتقدم خبرات متخصصة في تقديم رؤى تمهيدية أو تدريبات تركز على اتباع القوانين واللوائح والمعايير المطلوبة في مجال معين.

نبذة عن "مجموعة المعارف"

تعتبر "مجموعة المعارف" جهة إقليمية رائدة ذات خبرة واسعة في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات الاستراتيجية للمؤسسات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا ومؤسساتها الخاصة والعامة. ومن خلال حلول التدريب والتطوير، والتعلم التحويلي والاستشارات الاستراتيجية، وتقييم المواهب، والحلول الخاصة للقوى العاملة، تمكنت مجموعة المعارف من بناء محفظة كاملة من الخدمات لدعم المتطلبات الفريدة للشركات والأفراد. تتمتّع الهيئة التعليمية في المجموعة بخبرة عميقة في صناعة المعرفة وتجربة إقليمية واسعة، وتستفيد من أفضل المعارف العالمية عبر التعاون مع مجموعة مختارة من شركات التعليم والاستشارات العالمية، إلى جانب ما يزيد على 400 شريك عالمي ذوي خبرات متخصّصة.

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