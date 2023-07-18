الشركة الإماراتية الرائدة في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات الاستراتيجية

تقدم المجموعة خدماتها الاستشارية والتدريبية للعديد من الشركات المرموقة في المملكة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت مجموعة المعارف، الشركة الإقليمية التابعة لــ "نما للتعليم" الإماراتية والرائدة في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات الاستراتيجية للمؤسسات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مكتبها الإقليمي في العاصمة الرياض، وذلك في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور متنامٍ في شتى المجالات والاستراتيجيات الطموحة التي تنتهجها لتعزيز اقتصاداتها ومكانتها الإقليمية والعالمية المرموقة. يأتي افتتاح مكتب الرياض بهدف مواصلة المجموعة تزويد الأعمال والأفراد في المملكة بالخدمات الاستشارية والتدريبية والتعليمية للعديد من القطاعات بما في ذلك القطاع الحكومي، الطاقة والموارد الطبيعية، الرعاية الصحية، الفضاء، الخدمات المصرفية والمالية وغيرها من القطاعات. وبذلك، ينضم مكتب مجموعة المعارف في الرياض إلى ثلاثة مكاتب للمجموعة في كل من أبوظبي، ودبي، العين.

وتتطلع مجموعة من خلال افتتاح مكتبها الذي يضم نخبة من الخبراء في الرياض إلى تقديم الحلول والخدمات الاستشارية والتدريبية للمؤسسات والأفراد في المملكة بحسب احتياجاتهم الخاصة، حيث تقوم المجموعة بدراسة متطلبات وتطلعات الأعمال قبل أن تطور البرامج الاستشارية والتدريبية التي تتناسب مع احتياجاتها وتوفيرها للإدارات العليا والموظفين، بهدف تمكين الأعمال على تحقيق أهدافها ومواكبة التحديثات التي تشهد وتيرة تغيير متسارعة في شتى المجالات.

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة المعارف: "تواصل مجموعة المعارف تعزيز دورها القيادي والرائد في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات الاستراتيجية على مستوى المنطقة، عبر ترسيخ مكانتها الإقليمية والدخول إلى الأسواق الواعدة في المنطقة، لا سيما المملكة العربية السعودية، بما يعزز وصول شركائنا سواءً المؤسسات أو الأفراد إلى الخدمات الاستشارية والتدريبية والتعليمية التي توفرها المجموعة. جاء اختيارانا لمدينة الرياض لتكون الوجهة الأمثل لافتتاح مكتبها الإقليمي إيماناً منا بمكانة المملكة العربية السعودية كواحدة من بين أهم القوى الاستثمارية العالمية وتطلعاتها الطموحة لبناء مستقبل متنوع ومستدام، عبر تمكين الكفاءات الوطنية فيها وإعدادها لتوظيف طاقاتها في شتى المجالات الحيوية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وما يندرج تحتها من برامج وخطط استراتيجية واعدة لمستقبل المملكة."

من جهته، قال الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لــ مجموعة المعارف: "نعتز اليوم بأن نساهم في مسيرة المملكة لتحقيق هذه الأهداف ومواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الحاليين والمحتملين لتقديم الحلول الاستشارية والتدريبية المبتكرة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم لإحداث التحول المنشود في أعمالهم والارتقاء بمستويات الأداء وتعزيز المعارف والخبرات بين أعضاء فرقهم."

وتقدم "مجموعة المعارف"، ومقرها أبوظبي، خدماتها الاستشارية والتدريبية للعديد من كبرى الشركات المحلية والإقليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان وباقي دول المنطقة بما في ذلك شركات ومؤسسات مرموقة في القطاع الحكومي ومجالات الاتصالات والخدمات والطاقة والتعليم.

وكانت مجموعة المعارف قد أعلنت مؤخراً عن إطلاق منصتها المبتكرة للتعلم الرقمي "eduZ" متعددة اللغات والتي صممتها خصيصاً لتوفر حلولاً تدريبية وتعليمية وفق أعلى المعايير العالمية للأعمال والمؤسسات الحكومية في المنطقة لمساعدتهم على تحقيق أهداف أعمالهم والتغلب على التحديات ذات الصلة. وتتميز المنصة المبتكرة بقدرتها على تطوير حلول تدريبية وفقاً للاحتياجات الأعمال الخاصة، حيث تقوم المجموعة بمراجعة تطلعات الشركة والأهداف المنشودة من التدريب قبل تطوير تجربة تدريبية تفاعلية للموظفين بما يُحقق أعلى مستويات الاستفادة والتوافق بين الأهداف والوسائل المبتكرة المستخدمة.

وتقوم رؤية "مجموعة المعارف" على أن تكون المزود الرائد للتعليم وحلول التدريب والمساهمة المستدامة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، حيث تهدف المجموعة إلى تزويد كل الشركات بحلول مخصصة تناسب احتياجات ومتطلبات أعمالهم المختلفة، وبنفس الوقت تحقيق التنمية على مستوى المنطقة ككل. وحققت "مجموعة المعارف" منذ انطلاقها إنجازات عديدة ومن بينها تدريب أكثر من 160 ألف موظف فيما يزيد عن 19 دولة حول العالم، ونجحت بإقامة شراكات مع أكثر من 600 عميل في المنطقة، وتعاونت مع قرابة 400 خبير ومدرب عالمي، وامتدت قدراتها التطويرية لتشمل أكثر من 17 قطاع.

لمعرفة المزيد حول مجموعة المعارف، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.kgc.com

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نبذة عن "مجموعة المعارف"

تعتبر "مجموعة المعارف" جهة إقليمية رائدة ذات خبرة واسعة في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات الاستراتيجية للمؤسسات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسساتها الخاصة والعامة. ومن خلال حلول التدريب والتطوير، والتعلم الرقمي والاستشارات الاستراتيجية، وتقييم المواهب، والحلول الخاصة للقوى العاملة، تمكنت مجموعة المعارف من بناء محفظة كاملة من الخدمات لدعم المتطلبات الفريدة للشركات والأفراد. تتمتّع الهيئة التعليمية في المجموعة بخبرة عميقة في صناعة المعرفة وتجربة إقليمية واسعة، وتستفيد من أفضل المعارف العالمية عبر التعاون مع مجموعة مختارة من شركات التعليم والاستشارات العالمية، إلى جانب ما يزيد على 400 شريك عالمي ذوي خبرات متخصّصة.

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سارة فراح

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