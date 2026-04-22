أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : مع استمرار اقتصادات دول الخليج في تنفيذ برامج التحول الوطني وبناء صناعات قائمة على المعرفة، أطلقت "مجموعة المعارف" أول دراسة بحثية لها بعنوان "فهم أنماط المواهب في الخليج العربي: رؤى ونتائج استراتيجية ومسارات استدامة القوى العاملة"، لتسليط الضوء على واقع القوى العاملة واستدامة المواهب في المنطقة. تأتي هذه الدراسة ضمن مبادرة مؤشر مكان العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدم رؤية تعتمد على البيانات لمساعدة المؤسسات على فهم أنماط الموظفين واستعدادهم لمستقبل العمل.

وشملت الدراسة آراء 1,780 مشاركاً من مختلف دول الخليج العربي، وركزت على مستوى المشاركة الوظيفية، والإنتاجية، ونوايا الاستمرار في العمل، والفجوات في المهارات، وطرق التطوير المهني. وأظهرت النتائج أن 83% من الموظفين يشعرون بالفخر تجاه مؤسساتهم، و75% لديهم ارتباط عاطفي بها، وهي نسب أعلى من المتوسط العالمي، بينما يتصور 47% فقط مستقبلاً مهنياً طويل الأمد مع نفس المؤسسة، ما يشير إلى تحدٍ في الاحتفاظ بالمواهب رغم المشاركة العالية.

كما بينت الدراسة أن تركيبة القوى العاملة تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية بنسبة 82%، وأن أكثر من نصف المشاركين يفتقرون إلى الوصول إلى التقييمات المهنية الرسمية. كما كشفت عن وجود فجوات في المهارات الأساسية مثل الابتكار والذكاء الثقافي، والتي تعد ضرورية لدعم برامج التحول الوطني واستراتيجيات التنويع الاقتصادي في الخليج العربي.

وقال الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المعارف": "تقدم الدراسة خارطة طريق واضحة للقادة في الخليج العربي. فعلى الرغم من ارتفاع المشاركة الوظيفية، إلا أن تنقل الموظفين المتكرر يبرز الحاجة لتحويل الالتزام قصير الأمد إلى استدامة طويلة الأجل. ولاشك أن تعزيز مسارات التطور المهني، وتوسيع برامج التطوير المبنية على التقييمات، والاستثمار في المهارات المستقبلية، تمثل جميعها خطوات ضرورية لبناء قدرات مستدامة لدعم التحول الوطني".

وقدمت الدراسة عدة توصيات عملية للمؤسسات، تشمل تطوير مسارات وظيفية واضحة، ومعالجة فجوات المهارات المستقبلية، وتوسيع الوصول إلى برامج التقييم، وبناء خطوط مواهب وطنية، واستخدام البيانات لتعزيز ذكاء الموارد البشرية. وتهدف هذه التوصيات لمساعدة المؤسسات على مواءمة استراتيجيات القوى العاملة مع أهداف التنمية الاقتصادية في الخليج العربي.

وفي ضوء تعزيز جهود التنويع والنمو القائم على الابتكار، توفر الدراسة رؤى عملية تساعد المؤسسات على فهم أنماط المواهب المتغيرة وترسيخ مرونة القوى العاملة خلال 2026 وما بعده.

نبذة عن مجموعة المعارف

تُعدّ مجموعة المعارف شركة إقليمية متخصصة في التعلم والتطوير والاستشارات، بناءً على الأبحاث، وتركّز على تمكين التحول المؤسسي. وبخبرة غنية اكتسبتها على مدار أكثر من عقدين من الزمن، كانت المجموعة في طليعة الجهات التي تقدّم حلولاً عملية قائمة على الرؤى الدقيقة، ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأعمال المتغيرة في مختلف أنحاء المنطقة.

وعبر منهجيتها الاستشارية، تتعاون مجموعة المعارف مع المؤسسات لتصميم وتقديم حلول مخصصة في مجالات التعلم والتطوير، وإدارة المواهب، والاستشارات، بما يسهم في تحقيق أثر قابل للقياس. وتتماشى كل شراكة مع أولوياتها الاستراتيجية، لضمان معالجة التحديات الفعلية للأعمال بشكل دقيق وملائم.

وبدعم من شبكة عالمية من الخبراء، تجمع مجموعة المعارف بين البحث والمعلومات والرؤى المخصصة للقطاعات والخبرة العملية لتطوير مبادرات عالية التأثير تعزز الأداء، وتصقل القدرات، وتدعم النمو على المدى الطويل.

أبرز الأرقام:

+250 عضو هيئة تدريب داخلي

400 من قادة الفكر العالميين

600 شريك خبير حول العالم

تأسست عام 2006

+6 ملايين ساعة تدريب مُقدَّمة

+160,000 متخصص تم تدريبهم

17 قطاعاً تم خدمتها

19 دولة تم الوصول إليها

للمزيد من المعلومات حول مجموعة المعارف يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.kgc.com أو متابعة حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي: لينكدإن، ويوتيوب، وتويتر، وفيسبوك، وإنستغرام.