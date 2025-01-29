دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة المطاعم في الإمارات، الهيئة الرسمية الممثلة لقطاع المأكولات والمشروبات في الدولة، عن استضافة يوم تعريفي مفتوح ثانٍ بعد النجاح الكبير الذي حققه اليوم المفتوح الأول العام الفائت. وتدعو المجموعة المتخصصين في قطاع المأكولات والمشروبات للانضمام إلى الملتقى بتاريخ العاشر من فبراير من الساعة 9:00 صباحاً إلى 1:00 ظهراً في مقرّ غرفة تجارة دبي على شارع بني ياس في ديرة. وستجمع الفعالية أعضاء المجموعة، وممثلين عن الحكومة، وألمع قادة القطاع. سيتضمن الحدث مناقشاتٍ معمقة، وكلماتٍ رئيسية، وفرصاً عديدة للتواصل، مما يتيح للحضور اكتساب معطياتٍ قيّمة حول التوجهات التي تشكّل مستقبل قطاع المأكولات والمشروبات في الإمارات.

وبرز اسم مجموعة المطاعم في الإمارات باعتبارها منظمةً غير ربحية تجمع تحت مظلتها محترفي قطاع المأكولات والمشروبات بهدفٍ مشترك يتمثل في جعل الإمارات مركزاً عالمياً للذواقة. ومن خلال تعزيز التعاون، وترويج الممارسات المستدامة، وتوفير الموارد الأساسية، تعدّ المجموعة منصةً حيوية ترمي إلى دفع عجلة النمو والابتكار داخل القطاع. كما تلعب المجموعة أيضاً دوراً رئيسياً في ربط الشركات بالهيئات الحكومية، مما يعزز الشفافية والإبداع في السوق، فضلاً عن دعم توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية.

وسيبدأ اليوم المفتوح فعالياته بكلمةٍ ترحيبية من مجلس إدارة مجموعة المطاعم في الإمارات، تليها لمحة عامة حول جدول اليوم يقدمها تابان فايديا أمين صندوق مجموعة المطاعم في الإمارات. وسيحظى الحضور بفرصة الاستماع إلى كلمة رئيسية من مها القرقاوي، نائبة رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، التي ستتناول بحديثها دور قطاع المأكولات والمشروبات في اقتصاد الإمارات. وستستمر المناقشات بعرض تقديمي بعنوان "استطلاع حالة القطاع: بيانات ومعطيات"، والذي سيقدمه نيشانث كريشنان، مدير شؤون الاستشارات البشرية والتجارية في شركة جرانت ثورنتون، وتجالينغ فان دن برجر، نائب رئيس قطاع المؤسسات في شركة أديين.

وسيتضمن جدول الأعمال أيضاً مشاركة الصحفية والمستشارة في قطاع الضيافة كلوديا دي بريتو، التي ستغني الجلسات بوجهة نظر ملمّة بالمجال حول "أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". كما سيقدّم كريستوفر هيويت، الأمين العام لمجموعة المطاعم في الإمارات تحديثات حول التطورات في رأس الخيمة. بالإضافة إلى ذلك، سيشهد الحدث جلسةً نقاشية حول ربحية المطاعم، سيشارك بها قادة القطاع ستيفانو ميهاليتسيانوس من مجموعة تاشاس، وبانشالي ماهيندرا، الرئيس التنفيذي لشركة أتيليه هاوس للضيافة، ونافيد ناصر، مؤسس خاداك. ستتم إدارة الجلسة من قبل ريتشارد دين من دبي آي، حيث سيتناول النقاش استراتيجيات مواجهة التحديات وتسليط الضوء على النجاحات في القطاع.

وستختتم الفعالية بجلسة حوارية متميزة بمشاركة ممثلين من دائرة الاقتصاد والسياحة، وبلدية دبي، وشرطة دبي، قبل أن يلقي أميت ناياك، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المطاعم في الإمارات، الكلمة الختامية. بعدها، سيحظى الحضور بفرصة للتواصل مع قادة القطاع، مما يتيح لهم ختام اليوم بتجربة غنية ومثمرة.

هذه هي فرصتكم لتكونوا جزءاً من تجمّعٍ ملهم يسهم في تشكيل مستقبل قطاع المأكولات والمشروبات. انضموا إلى فعاليات اليوم المفتوح لمجموعة المطاعم في الإمارات في مقرّ غرفة تجارة دبي لاكتساب رؤى قوية، وبناء علاقات هامة، والتعاون مع قادة القطاع الذين يدفعون بكلّ جهد بعجلة الابتكار والازدهار.

الموعد: 10 فبراير من الساعة 9:00 صباحاً إلى 1:00 ظهراً

المكان: مقرّ غرفة تجارة دبي على طريق بني ياس، ديرة

الفعالية: يوم مفتوح لمجموعة المطاعم في الإمارات مع كلمات رئيسية، ومناقشات معمقة، وفرص للتواصل

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