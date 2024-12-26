أبوظبي: وقّع قسم المشاريع والخدمات الهندسية في مجموعة المسعود اتفاقية وكالة حصرية للشركاء التجاريين الجدد، وذلك مع شركة هينغست لفلترة الهواء-الشرق الأوسط، الفرع الإقليمي لشركة هينغست الألمانية المشهورة عالمياً على مستوى القطاع. وتهدف الشراكة إلى اختيار "المسعود" كموزع حصري لحلول التوربينات الغازية والآلات التوربينية من "هينغست" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تضم شركة "هينغست" العائلية أكثر من 3,700 موظف في 26 موقعاً حول العالم، وتعد رائدة في مجال حلول المبتكرة للفلاتر وإدارة السوائل. وتتيح تقنية احتجاز الكربون واستخدامه (CCU) المتطورة التقاط ثاني أكسيد الكربون وإعادة استخدامه في الموقع، ما يلغي الحاجة إلى اعتماد تقنية النقل المعقدة لثاني أكسيد الكربون السائل.

وقال هاني التنير الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي بمجموعة المسعود: "تعكس هذه الشراكة مع هينغست تركيز المسعود الاستراتيجي على مجالات الاستدامة والابتكار. ونهدف للتعاون معاً بهدف اعتماد تقنيات الفلترة المتقدمة التي تساهم في إنجاز العمليات الصناعية على نحو أكثر استدامة وكفاءة في دولة الإمارات العربية المتحدة."

من ناحيته، قال فيجاي توماس، المدير الإداري لشركة هينغست لفلترة الهواء في الشرق الأوسط: "تعد الشراكة مع مجموعة المسعود خطوة مهمة لتوفير تقنيات الفلترة المتطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس هذا التعاون تفانينا في تقديم حلول مستدامة تقود مسارات الابتكار وتدعم عملية الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة."

وعلق لارس كروغ، المدير التجاري في شركة هينغست لفلترة الهواء في الشرق الأوسط قائلاً: "صممت حلولنا المتقدمة، بما في ذلك تقنيات احتجاز الكربون، لتلبية الارتفاع في الطلب على تبني الممارسات الصناعية المستدامة. ونتطلع إلى التعاون مع مجموعة المسعود لدفع عجلة الابتكار والاستدامة في المنطقة على النحو الأمثل."

وتوفر هذه الشراكة للقطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة القدرة على تبني حلول الفلترة المتطورة، ما يعزز التزام الدولة بالاستدامة وتوفير بيئة أنظف.

نبذة عن "مجموعة المسعود – القطاع الصناعي"

تعتبر "مجموعة المسعود – القطاع الصناعي" مؤسسة تجارية متنوعة تقدم حزمة واسعة من الحلول الصناعية المتكاملة للقطاعات الرئيسية. وباعتبارها شركة رائدة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبي المجموعة متطلبات القطاعات الصناعية الرئيسية مثل النفط والغاز، المرافق، الشحن البحري، المعدات والآلات الثقيلة، الخدمات اللوجستية، الأبنية مسبقة الصنع، السيارات وملحقاتها، وغيرها الكثير. وتعمل تحت مظلة "مجموعة المسعود – القطاع الصناعي" الكيانات التالية: قسم المسعود للطاقة؛ وقسم المسعود للإطارات والبطاريات والإكسسوارات (TBA)؛ والمسعود للمركبات والمعدات التجارية؛ وقسم المسعود للمشاريع والخدمات الهندسية؛ والمسعود برغوم؛ وإيه آر بي الإمارات؛ والالمسعود لتأجير المعدات.

وتوفر المجموعة محفظة واسعة من المنتجات والخدمات بالشراكة مع أبرز العلامات التجارية العالمية والحلول التصنيعية المحلية. وتتمتع " مجموعة المسعود – الوحدة الصناعية" بشراكات مع كبرى العلامات التجارية العالمية، مثل شركة "فولفو بنتا"، و"إم. تي. يو"، وشاحنات "يو. دي"، وشاحنات "رينو"، "كيه اس بي"، وشركة " حلول مان إينيرجي"، وشركة "بريجستون"، وشركة "توتال إنيرجيز"، و شركة "آ كا آ"، وشركة "برتين"، وشركة "خدمات جون كوكريل"، و"شركة تشارت إنداستريز"، و"إيه آر بي"، و"ليروي سومر" و"تي سي إم"، و" إس آند دابليو"، و"كوارتزيليك"، و"سكرويدهال"، و"دونفنغ"، و"أوش كوش". ومن خلال أقسامها في الطاقة والهندسة والصناعة، قامت المجموعة ببناء بعض أكبر مرافق التصليح والصيانة وإعادة التصنيع والتشغيل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإلى جانب جهود المجموعة في توسيع نطاق تعاونها بين القطاع العام والخاص لتعزيز الهوية الصناعية للدولة، تركز "مجموعة المسعود – الوحدة الصناعية" على توفير مجموعة واسعة من الحلول الصناعية المبتكرة والمستدامة، مثل إنشاء المباني مسبقة الصنع الصديقة للبيئة، ووحدات الطاقة الشمسية المتنقلة، والوحدات العاملة بالطاقة الشمسية لشحن المركبات الكهربائية، وتطوير منظومة الهيدروجين، والصناعات الفولاذية، إلى جانب شبكةٍ من مراكز خدمات السيارات.

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