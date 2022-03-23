التعاون الجديد يشمل إطلاق سيارة بولستار 2 الرياضية والكهربائية بالكامل في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مجموعة الفطيم للسيارات، التابعة لمجموعة الفطيم، عن توقيع اتفاقية رسمية مع بولستار، العلامة السويدية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، لتقديم منتجات بولستار في الإمارات. وتتيح مجموعة الفطيم للسيارات من خلال هذه الاتفاقية تجربة جديدة وغنية للعملاء في الدولة. وحضر مراسم توقيع الاتفاقية السيد عمر عبدالله الفطيم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفطيم؛ وبول ويليس، رئيس مجموعة الفطيم للسيارات؛ وجيريمي بولوك، المدير الإداري للعلامات الناشئة في المنطقة لدى مجموعة الفطيم للسيارات؛ ونيلز موسكو، رئيس الاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى بولستار، إلى جانب مجموعة من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين.

واستضاف فندق إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي الفعالية التي تضمّنت عرضاً تعريفياً بعلامة بولستار التجارية ومنتجاتها من السيارات الصديقة للبيئة، والتي تتميز بالأداء العالي والمواصفات المتقدمة. كما تم الكشف عن سيارة بولستار 2 الكهربائية الرائدة خلال الفعالية. وتمتاز بولستار 2 بتصميمها المتطور الذي يوفر تجربة فاخرة وفريدة من نوعها في قطاع السيارات الكهربائية المدمجة، حيث تعتمد المواد الصديقة للبيئة بنسبة 100% في كامل تصميمها الداخلي إلى جانب أحدث التقنيات الرائدة في القطاع التي تضمن تقديم أداء مذهل. وتضمن سيارة بولستار 2 للعملاء تجربة قيادة جديدة كلياً، بفضل تصميمها البسيط وأدائها المتقدم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بول ويليس، رئيس مجموعة الفطيم للسيارات: "تعدّ بولستار إحدى العلامات التجارية المتخصصة بتصنيع السيارات الفاخرة، مع الالتزام بجميع معايير الاستدامة بفضل التصميم الفائق والتكنولوجيا المتقدمة، لتسريع عملية التحول إلى وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة. وقد حققت بولستار تقدماً ملحوظاً في خططها لتصميم سيارة محايدة مناخياً بحلول عام 2030، وإنجاز هدفها في أن تصبح شركة محايدة مناخياً بحلول عام 2040. وتنسجم خطط بولستار مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات والمتمثلة في تحقيق حيادية الكربون بحلول عام 2050، حيث تفخر مجموعة الفطيم بشراكتها مع علامة بولستار في إطار سعيها المتواصل لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارت".

وتشكّل مجموعة الفطيم للسيارات وجهةً متكاملة تلبّي جميع احتياجات العملاء من أفراد وشركات، بفضل محفظتها المتنامية باستمرار والتي تضم مجموعة من العلامات التجارية الأكثر شهرةً بالعالم في قطاع السيارات.

من جانبه، قال نيلز موسكو، رئيس الاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى بولستار: "تقدّم بولستار تصاميماً فريدة وعصرية تناسب المتطلبات المتغيرة في عالم السيارات. ويتضمن التزامنا بتقديم سيارة محايدة مناخياً بحلول علم 2030 اعتماد نهج صارم في التصميم واختيار التقنيات المستخدمة. ويشكّل هذا الالتزام مع مراعاة أدق التفاصيل والشغف والسعي لتحقيق الأهداف جزءاً من هوية علامتنا. ونؤكد على التزامنا بتحقيق طموحنا، ونعتقد أن مجموعة الفطيم هي الشريك المثالي لنجاح مساعينا في تحقيق إنجازاتٍ كبيرة في دولة الإمارات".

ويمكن للعملاء اختبار تجربة شراء إلكترونية جديدة ومتعددة القنوات عند الحصول على سيارة بولستار 2 باستخدام عملية رقمية بسيطة وسهلة الاستخدام. ومن المقرر أن يتم افتتاح أول صالة عرض لعلامة بولستار، والتي ستكون بمثابة متجر ضخم للبيع بالتجزئة بالإمارات بدبي في وقتٍ لاحق من عام 2022.

وتُعدّ مجموعة السيارات في الفطيم واحدةً من الأقسام الخمسة التي تضمها مجموعة الفطيم، والتي توفر منتجات وخدمات عالية الجودة تهدف إلى إثراء حياة العملاء وتحقيق تطلعاتهم.

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لمحة حول مجموعة الفطيم للسيارات

تعتبر الفطيم للسيارات واحدة من خمسة أقسام رئيسية لمجموعة الفطيم التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وهي مجموعة من الشركات المتخصصة بالسيارات، وتوفر عدداً من خدمات السيارات وعلاماتها التجارية الأكثر شهرة في العالم.

وتنشط المجموعة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في 10 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتحظى بدعم حوالي 9 آلاف شريك، وتتنوع خدماتها بين توزيع السيارات الجديدة والمستعملة، والتصنيع، والتأجير، والخدمات اللوجستية وخدمات ما بعد البيع.

وتقدم المجموعة خدمات تبدأ بسيارات الركاب وصولاً إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والسيارات التجارية، والمعدات الصناعية والإنشائية، والدراجات النارية. وتوفر مجموعة الفطيم للسيارات تجربة متكاملة تركز على العملاء لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى لتبوء مكانة رائدة في مجال حلول النقل المصممة خصيصاً.

نبذة عن مجموعة الفطيم:

تعد مجموعة الفطيم، التي تأسست خلال ثلاثينيات القرن العشرين، إحدى أهم شركات الأعمال الإقليمية الأكثر تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوظف مجموعة الفطيم أكثر من 35 ألف شخص في خمسة أقسام تشغيلية هي السيارات والخدمات المالية والعقارات وتجارة التجزئة والعناية الصحية. وتدير مجموعة الفطيم قطاعات أعمالها في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

ومن خلال اتباعها منهجيةً رياديةً راسخة في مجال خدمة العملاء، تمكنت مجموعة الفطيم من الاستمرار في النمو والتوسع وواصلت تلبيتها للاحتياجات المتغيرة وطلبات العملاء في كافة المجتمعات والنشاطات المختلفة.

كما تتابع الفطيم إلهام عملائها وإغناء حياتهم اليومية من خلال اعتمادها نهجاً إدارياً فعّالاً يقوم على التمسك بقيم الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.alfuttaim.com.

للتواصل الإعلامي:

كلير لاوسون | إمباكت بورتر نوفيلي |3235 400 55 971+ |c.lawson@ipn.ae

لمحة عن بولستار

تأسست شركة بولستار، العلامة السويدية المستقلة والمختصة في تصنيع المركبات الكهربائية الفاخرة، في عام 2017 بالشراكة بين فولفو للسيارات وجيلي القابضة. وتتعاون بولستار مع شركة فولفو للسيارات لتستفيد من مجموعة من الميزات التقنية والهندسية التي تتيح لها الاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير.

وتتوفر مركبات علامة بولستار، التي تتخذ من مدينة جوتنبرج في السويد مقراً لها، في أسواق متنوعة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية والصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتعتزم الشركة توفير مركباتها في 30 سوقاً في مختلف أنحاء العالم بحلول عام 2023. كما يجري تصنيع سيارات بولستار حالياً في مصنعين في الصين مع وجود خطط لبناء مصنع جديد في الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلاً؛ في حين تُعد مجموعة السيارات في الفطيم الممثل الحصري لعلامة بولستار في الإمارات.

وأعلنت بولستار في سبتمبر 2021 عن عزمها إدراج العلامة في بورصة ناسداك باعتبارها شركة عامة، وذلك بموجب اتفاقية دمج أعمال وقعتها مع شركة جوريس غوغنهايم. يُمكنكم الاطلاع على النص الكامل للاتفاقية النهائية عن طريق هذا الرابط.

وعملت بولستار حتى الآن على تطوير سيارتين كهربائيتين عاليتي الأداء؛ جرى تطوير سيارة بولستار 1 بين 2019 و2021 بمحرك جي تي هجين كهربائي منخفض الحجم عالي الأداء بهيكل من ألياف الكربون وقوة 609 حصان وعزم دوران يبلغ 1000 نيوتن متر ومدى حركة بالطاقة الكهربائية يصل إلى 124 كم (بحسب اختبار المركبات الخفيفة المنسق عالمياً)، وهي أطول مسافة يُمكن لسيارة هجينة قطعها في العالم.

وتُعد بولستار 2 أول سيارة كهربائية كبيرة الحجم تطلقها الشركة على الإطلاق، حيث يشتمل نموذج بولستار 2 على ثلاثة خيارات مع مجموعة من البطاريات القياسية وطويلة المدى والتي تصل استطاعتها إلى 78 كيلوواط ساعي مع مجموعة نقل حركة بمحرك أحادي أو ثنائي وقدرة تصل إلى 300 كيلوواط/ 408 حصان وعزم دوران يبلغ 660 نيوتن متر.

كما تعتزم بولستار اعتباراً من 2022 إطلاق مركبة كهربائية جديدة سنوياً، على أن تبدأ بسيارة بولستار 3، أول سيارة كهربائية رياضية متعددة الاستعمالات تنتجها الشركة على الإطلاق؛ ومن المتوقع أن تطرح الشركة سيارة بولستار 4 في عام 2023، وهي سيارة كوبيه كهربائية رياضية متعددة الاستعمالات أصغر حجماً.

وتعتزم الشركة في عام 2024 إطلاق سيارة بولستار 5 الكهربائية عالية الأداء، وهي سيارة سياحية بأربعة أبواب، في خطوة تعكس مدى تطور مرحلة الإنتاج الخاصة بسيارة بولستار بريسبت، السيارة المبتكرة التي أطلقتها الشركة عام 2020 واستعرضت فيها رؤاها المستقبلية من حيث التصميم والتكنولوجيا والاستدامة. وتهدف بولستار إلى إنتاج سيارة محايدة مناخياً بحلول عام 2030 بما ينسجم مع طموحات الشركة لتخفيض بصمتها البيئية مع كُل طراز جديد تطرحه.

وكشفت العلامة في بداية مارس 2022 عن ثاني سياراتها المبتكرة بولستار أو 2، السيارة الكهربائية الرياضية عالية الأداء. كما تستند بولستار أو 2 إلى الطموحات التي أرستها سيارة بيرسبت من حيث التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم الاستدامة، لتُسلط الضوء على رؤية العلامة للسيارات الرياضية المستقبلية. وتُبرز السيارة ذات السقف الصلب القابل للطي مدى تطور المفهوم التصميمي المتفرد الذي طرحته سيارة بيرسبت للمرة الأولى لتؤكد على أهمية تجارب القيادة الديناميكية. كما تولي هذه السياراة المبتكرة قدراً أكبر من التركيز على مجالات الاستدامة والتكنولوجيا، بهدف الارتقاء بمفهوم الاقتصاد الدائري إلى آفاق جديدة.