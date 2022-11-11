الفطيم أوتو سنترز تواصل تقديم المستوى الرائد من خدمات ما بعد البيع وحلول العناية بالسيارات التي تشتهر بها المجموعة

الإعلان يتزامن مع الكشف عن خمسة مراكز خدمات جديدة وخدمة الصيانة المتنقلة لجميع أنواع السيارات من مختلف العلامات في دولة الإمارات

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الفطيم للسيارات اليوم عن تغيير الهوية التجارية لجميع مراكز فاست فيت إلى الفطيم أوتو سنترز، العلامة التابعة للمجموعة والمتخصصة بتقديم الخدمة والصيانة لجميع علامات السيارات في دولة الإمارات. ويتزامن تغيير الهوية مع إعلان المجموعة عن خمسة مراكز جديدة في جميع أنحاء الدولة وإطلاق خدمة الصيانة المتنقلة، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات وتعزيز راحة الزبائن، بالانسجام مع منهجية الفطيم التي تركز على عملائها بالدرجة الأولى.

وتهدف الفطيم أوتو سنترز إلى تقديم تجربة لا تضاهى للعملاء من خلال توفير الخدمات والمنتجات الخاصة بصيانة المركبات من مختلف العلامات والطرازات. وتحرص عروض العلامة على ضمان ثقة الزبائن وراحتهم والحفاظ على سلامتهم، حيث تتضمن باقةً واسعةً من خدمات السيارات الموثوقة وميسورة التكلفة، بما فيها تركيب إطارات جديدة وموازنة ومحاذاة العجلات وصيانة البطاريات والمكابح ومنتجات العناية بالسيارات وإعادة شحن وتعبئة غاز مكيف السيارة وتظليل زجاج السيارات وتنظيفها بالكامل، إضافةً إلى بيع مستلزماتها وغيرها من الخدمات.

كما تعتزم الفطيم أوتو سنترز تعزيز نمو أعمالها بمعدل 70% من خلال افتتاح عشرة مراكز جديدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وعام 2023. وتشمل القائمة مركزين في مجمع دبي للاستثمار وعجمان، اللذين تم افتتاحهما في سبتمبر 2022، مع افتتاح مركز واحة دبي للسيليكون في ديسمبر الجاري، ومركزين في دبي فستيفال سيتي ودلما مول في أبوظبي خلال عام 2023، مما يرفع عدد المركبات المستفيدة من خدمات العلامة من 44 ألف إلى 75 ألف مركبة بحلول نهاية العام القادم.

وتخطط الفطيم أوتور سنترز إلى افتتاح 25 مركزاً جديداً بحلول نهاية 2023، مع إطلاق خدمة صيانة متنقلة ومتطورة مزودة بأحدث التجهيزات، وتتضمن إرسال شاحنات الخدمة والصيانة إلى منزل الزبائن أو مكان عملهم، حيث تتولى تغيير زيت السيارة وصيانة الإطارات والبطاريات ومكيفات الهواء، مما يضمن تجربة خدمات عصرية وفق أعلى مستويات الراحة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديفيد مكنمارا، مدير خدمات ما بعد البيع من المستوى الثاني في مجموعة الفطيم للسيارات: "يقترن اسم علامة الفطيم مع أعلى مستويات الجودة وخدمة الزبائن في جميع أنحاء دولة الإمارات، لذا يسرنا تغيير الهوية التجارية لمراكز فاست فيت لتحمل اسم الفطيم أوتو سنترز في جميع أنحاء المنطقة. وتتمحور القيم الأساسية لعلامة الفطيم أوتو سنترز على الثقة والراحة والتكلفة الميسورة، مع سعيها لتزويد الزبائن بأفضل تجربة وتعامل ممكنين وتقديم خدمات الصيانة للسيارات من مختلف العلامات والطرازات. ونسعى للاستفادة من ريادة علامة الفطيم وتركيزها على الزبائن، لنواصل توسيع عروضنا وتنويعها وإضافة مراكز جديدة، مع إطلاق خدمة الصيانة المتنقلة لنضمن تلبية جميع احتياجات عملائنا".

وانطلاقاً من سعيها لمواكبة الابتكار الرقمي والنمو والتطور الذي تشهده مجموعة الفطيم للسيارات، أطلقت الفطيم أوتو سنترز موقعاً إلكترونياً جديداً للتجارة الإلكترونية في يونيو عام 2022، والذي يتيح للعملاء إمكانية شراء وحجز باقة واسعة من الخدمات عبر الإنترنت، بما في ذلك تركيب وصيانة الإطارات في المنزل أو مكان العمل (عن طريق مركبات الصيانة المتنقلة) أو في أحد مراكز الفطيم أوتو سنترز.

#بياناتشركات

- انتهى -

· تغيير الهوية التجارية لجميع مراكز فاست فيت إلى الفطيم أوتو سنترز

· تتخصص مراكز العلامة بتقديم الخدمة والصيانة لجميع علامات السيارات في دولة الإمارات

· افتتاح عشرة مراكز جديدة لعلامة الفطيم أوتو سنترز خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وعام 2023 لتعزيز نمو أعمال العلامة بمعدل يصل إلى 70%

· افتتاح 25 مركز خدمات جديد بحلول نهاية عام 2023

· ارتفاع أعداد المركبات الحاصلة على خدمات العلامة من 44 ألف إلى 75 ألف بحلول نهاية عام 2023

نبذة عن مجموعة الفطيم للسيارات:

تعتبر مجموعة الفطيم للسيارات واحدة من خمسة أقسام رئيسية لمجموعة الفطيم التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وهي مجموعة من الشركات المتخصصة بالسيارات، وتوفر عدداً من خدمات السيارات وعلاماتها التجارية الأكثر شهرة في العالم.

وتنشط المجموعة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في 10 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتحظى بدعم حوالي 9 آلاف شريك، وتتنوع خدماتها بين توزيع السيارات الجديدة والمستعملة، والتصنيع، والتأجير، والخدمات اللوجستية وخدمات ما بعد البيع.

وتقدم المجموعة خدمات تبدأ بسيارات الركاب وصولاً إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والسيارات التجارية، والمعدات الصناعية والإنشائية، والدراجات النارية. وتوفر مجموعة الفطيم للسيارات تجربة متكاملة تركز على الزبائن لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى لتبوء مكانة رائدة في مجال حلول النقل المصممة خصيصاً.

لمحة عن مجموعة الفطيم :

تأسست مجموعة الفطيم في الثلاثينيات من القرن الماضي كشركة تجارية، وتعد اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعًا وتقدمًا، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الشركة في خمسة أقسام تشغيلية من السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والصحة، وتوظف أكثر من 33000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتشارك مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر إعجابًا وابتكارًا في العالم.

إن ريادة الأعمال في مجموعة الفطيم والتركيز على الزبائن يسهم في نمو المؤسسة وتوسعها والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء داخل المجتمعات التي نعمل فيها. تواصل مجموعة الفطيم، من خلال تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، بإثراء حياة وتطلعات عملائها يوميًا. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.alfuttaim.com