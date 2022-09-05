توفير مواد غذائية وطبية ومستلزمات إغاثية للمجتمعات المتأثرة بالفيضانات في جميع أنحاء باكستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في استجابة للكارثة الإنسانية التي تشهدها باكستان، وتضامنا مع النداء العاجل الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للوقوف مع باكستان، أعلنت مجموعة الفطيم اليوم عن تبرُّعها بمبلغ مليون درهم إماراتي لدعم جهود الإغاثة لمساعدة المجتمعات المتأثرة بالفيضانات المُدمّرة في باكستان.

وتوفر الإغاثة العاجلة دعما مباشرا يشمل المواد الغذائية والطبية وغيرها من المستلزمات الموجهة للأفراد والعائلات المتأثرة بالفيضانات المدمرة التي ضربت باكستان، إلى جانب تبرعات أخرى لصالح الصناديق الرسمية المخصصة لدعم الجهود الإغاثية هناك.

وفي تصريح لها بهذه المناسبة، قالت موزة عمر الفطيم، سفيرة المسؤولية الاجتماعية لدى مجموعة الفطيم: "نُشارك العالم أجمع مشاعر الصدمة والحزن جرّاء ما تمرُّ به باكستان. ومن منطلق التزامنا بمساعدة جميع المجتمعات التي نعمل فيها، قمنا بدعم جهود الإغاثة الجارية هناك. نحن نقف جنباً إلى جنب مع الشعب الباكستاني ونأمل أن يُسهم هذا التبرع النقدي بمساعدتهم على إعادة بناء مجتمعاتهم خلال هذه الفترة العصيبة".

وأضافت: تأتي المبادرة الإنسانية لتقديم الإغاثة العاجلة والدعم لاحتياجات الشعب الباكستاني المتأثر بهذه الكارثة الطبيعية انسجاما مع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تنفذها مجموعة الفطيم".

تجدر الإشارة إلى أن هطول الأمطار في باكستان خلال الأسابيع الماضية قد تجاوزت معدلاتها المُسجّلة على مدى العقود الثلاثة الماضية بواقع أربعة أضعاف، مما تسبب في حدوث فيضانات كارثية هي الأكثر تدميراً في تاريخ الدولة. امتدت آثار هذه الأمطار على نطاق واسع مؤدية إلى سيول ضخمة وصلت تداعياتها لثُلث مساحة باكستان ودمّرت كُل ما صادفته في طريقها من منازل ومزارع ومدارس وبنية تحتية. وتُشير التقديرات إلى أنّ هذه الفيضانات أثّرت على ما يزيد عن 33 مليون شخص في أجزاء مختلفة من باكستان.

ومن جانبها، أصدرت الحكومة الباكستانية، في نهاية شهر أغسطس، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، نداءً رسمياً لمُختلف المنظمات المحلية والدولية للتعاون مع "خطة الاستجابة لفيضانات باكستان 2022". وركّز النداء على الاحتياجات الضرورية لحوالي 2.5 مليون شخص، وإنقاذ أرواح المتضررين بحيث تشمل مجالات الأمن الغذائي، والمساعدات الموجهة للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وتوفير المأوى والمستلزمات غير الغذائية، وبرامج التغذية، والخدمات الصحية الأولية، والحماية، والمياه والمرافق الصحية، وصحة المرأة، ودعم التعليم، إلى جانب توفير المأوى للنازحين.

وخصّصت مجموعة الفطيم، بالتزامن مع تطورات المشهد الإنساني في باكستان، فريق عملٍ عالي المستوى للبحث في كيفية دعم موظفيها والمجتمع الأوسع على حد سواء. وسارع الفريق لاتخاذ التدابير الفعّالة لمساعدة المجتمعات المتأثرة. وتمتلك مجموعة الفطيم شركات تابعة لها في باكستان ومنها شركات الغازي للجرارات في كراتشي، ومعمل في مدينة ديرا غازي خان، والتي تُعد واحدة من أكثر المناطق تضرراً من السيول المفاجأة التي ضربت الدولة.

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نبذة عن مجموعة الفطيم: تأسست مجموعة الفطيم في الثلاثينيات من القرن الماضي كشركة تجارية، وتعد اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعاً وتقدماً، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الشركة في خمسة أقسام تشغيلية من السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والصحة، وتوظف أكثر من 35000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتشارك مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر إعجاباً وابتكاراً في العالم.

يُسهم تركيز مجموعة الفطيم على العملاء وريادة الأعمال في نمو المؤسسة وتوسعها والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء داخل المجتمعات التي نعمل فيها.

تواصل مجموعة الفطيم إثراء حياة وتطلعات عملائها يومياً من خلال التمسك بقيم الاحترام، والتميز، والتعاون، والنزاهة.

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