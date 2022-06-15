مقابلات وتوظيف فوري في كافة أقسام المجموعة الخمس..

نجاح كبير لليوم المفتوح وإقبال من المواطنين للعمل في القطاع الخاص

دبي، الإمارات العربية المتحدة: إسهاماً لتحقيق أهداف استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات، وتنفيذا لركائز استراتيجية التوطين (سنيار) لديها، أقامت "مجموعة الفطيم" أمس الاثنين فعالية "اليوم المفتوح" المخصصة لاستقطاب الكوادر الإماراتية الواعدة الباحثة عن الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، حيث تمت استضافة المئات من المواهب الإماراتية أبدت شغفاً وطموحاً ببناء مستقبل وظيفي واعد مما يصب في مصلحة الوطن.

شهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من المتقدمين والمتقدمات فاق التوقع وكللت بالنجاح، حيث استقبل مسؤولو الموارد البشرية في "مجموعة الفطيم" حوالي 814 باحثا اماراتيا عن العمل، تم إجراء مقابلات فورية لهم جميعا للعمل في كافة أقسام المجموعة والقطاعات التابعة لها، بما في ذلك السيارات والعقارات ومراكز التسوق والرعاية الصحية والتجزئة والتعليم والخدمات المالية والتأمين وتقنية المعلومات.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة ميرة عمر الفطيم، رئيس "مجلس الفطيم للتوطين": إننا سعيدون بالإقبال الكبير من الشباب الإماراتي الطموح للعمل في القطاع الخاص بشكل عام، وفي "مجموعة الفطيم" بشكل خاص. نحن سعداء بأنهم اختاروا المجموعة لمساعدتهم في إطلاق حياتهم العملية ونرحب بهم جميعا في عائلة "مجموعة الفطيم". مضيفة: إن العمل في "مجموعة الفطيم" سيعود بالنفع الكبير على الشباب الإماراتي الواعد، واكتساب الخبرة من أقسام المجموعة المختلفة والقطاعات الحيوية المتنوعة التي نعمل بها، إلى جانب فرصة المخالطة بأصحاب الخبرة من مختلف الجنسيات من حول العالم التي تعمل في المجموعة.

وأكدت السيدة ميرة الفطيم أن التوطين جزء لا يتجزأ من أجندة "مجموعة الفطيم" منذ سنوات، وهو من أولوياتها الكبرى التي تعكس دعمنا لتوجهات الحكومة في بناء قدرات ومواهب مواطني دولة الإمارات وتعزيزها. مشيرة إلى أن الفترة الحالية شهدت إطلاق العديد من المبادرات بما ذلك "مجلس الفطيم للتوطين"، وتدشين استراتيجية التوطين الخاصة بالمجموعة (سنيار)، وتم تدشين برنامج المتدرب الإداري لمنصة التوطين لدينا، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية، وذلك من أجل استقطاب أبناء الامارات وتهيئة الفرص الوظيفية لهم في القطاع الخاص ودعمهم وتطوير مهاراتهم بما يناسب متطلبات سوق العمل.

من جهته، قال عبد الرحمن صقر، المدير التنفيذي للموارد البشرية بالوكالة في "مجموعة الفطيم": بعد النجاح الكبير لفعالية اليوم المفتوح للتوظيف في المجموعة التي أقمناها خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، أقمنا يوم أمس فعالية جديدة لليوم المفتوح للتوظيف في مختلف أقسام المجموعة. موضحا أنه تم تعريف المواطنين الاماراتيين بفرص العمل المتاحة، وتم إجراء مقابلات للوظائف الشاغرة، إلى جانب التوظيف الفوري للمواطنين في كافة أقسام المجموعة.

وأضاف صقر: أتاحت فعالية اليوم المفتوح للمشاركين فرصة فريدة للتواصل المباشرة مع مسؤولي التوظيف. والذين بدورهم قدموا نصائح هامة للباحثين عن عمل بثقافة مكان العمل في القطاع الخاص، وكيفية الاستفادة من الفرص التدريبية والتطويرية التي تتيحها "مجموعة الفطيم" للمواطنين الاماراتيين.

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لمحة عن الفطيم

تأسست مجموعة الفطيم في الثلاثينيات من القرن الماضي كشركة تجارية، وتعد اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعًا وتقدمًا، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الشركة في خمسة أقسام تشغيلية من السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والصحة، وتوظف أكثر من 35000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتشارك مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر إعجابًا وابتكارًا في العالم.

إن ريادة الأعمال في الفطيم والتركيز على العملاء يسهم في نمو المؤسسة وتوسعها والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء داخل المجتمعات التي نعمل فيها.

تواصل الفطيم، من خلال تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، بإثراء حياة وتطلعات عملائها يوميًا.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة: www.alfuttaim.com.