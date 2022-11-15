بناء مسارات مهنية لـ 52 خريجا إماراتيا في المجموعة..

مدة البرنامج 18 شهرا يتدرب فيه المواطن على 6 مراحل في مختلف أقسام المجموعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنفيذا لركائز استراتيجية التوطين في "مجموعة الفطيم"، دشّنت "مجموعة الفطيم" صباح اليوم الثلاثاء، النسخة السادسة من برنامج "المتدرب الإداري" من "سنيار" منصة التوطين الخاصة بالمجموعة، وسط حضور شمل السيدة ميرة عمر الفطيم، رئيسة "مجلس الفطيم للتوطين"، والمسؤولين في قسم التوطين والموارد البشرية بالمجموعة، ومدراء الأقسام والإدارات في المجموعة، إلى جانب 52 موظفا إماراتيا تم توظيفهم بالمجموعة واختيارهم للاشتراك في برنامج المتدرب الإداري لمنصة "سنيار"، الثاني لهذا العام 2022م.

يتيح هذا برنامج "المتدرب الإداري" من "سنيار" الفرصة للخريجين الجدد من المواطنين الإماراتيين الذين يطمحون للعمل في "مجموعة الفطيم" في بناء مساراتهم المهنية مع المجموعة، بالاستفادة من برنامج تعليمي شامل وممنهج مدته 18 شهرا، من خلال مسار خاص تم تصميمه لتعزيز أداء المشاركين فيه وتنميته، وإثراء مهارات التواصل وحل المشكلات والعمل الجماعي.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة ميرة عمر الفطيم، رئيسة "مجلس الفطيم للتوطين": "انطلاقا من دعم والتزام "مجموعة الفطيم" لجهود وخطط التوطين في القطاع الخاص بدولة الإمارات، فإننا نولي التوطين اهتماما خاصا بالمجموعة، حيث أن منصة "سنيار" للتوطين التابعة للمجموعة تهدف للارتقاء بالمواهب الإماراتية الناشئة، وتمكينها من شغل مواقع مهنية وقيادية في القطاع الخاص". معربة عن "تطلعات "مجموعة الفطيم" إلى التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لإنشاء نظام بيئي يكمل ويدعم خطط التوطين الحكومية".

وأضافت: "إننا مصممون على دعم المواهب الإماراتية الشابة، وإتاحة الفرصة لهم للترقي والتطور الوظيفي، مؤكدة على أن أبناء الإمارات متميزون في أدائهم، ويتفانون في أداء الواجبات الوظيفية الموكلة إليهم، ويحرصون أشد الحرص على مواصلة التعلم والتدريب والترقي، وأن "مجموعة الفطيم" توفر لهم كافة الفرص للترقي وتبوء المناصب القيادية المهمة في المجموعة".

من جهته، قال إبراهيم الصايغ، رئيس قسم استراتيجية التوطين في "مجموعة الفطيم": إن منصة "سنيار للتوطين" هي إحدى الآليات والمبادرات العديدة لدى المجموعة والتي تسهم في دعم استراتيجية دولة الامارات لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وبما يتناسب مع طموح المواهب الإماراتية الواعدة على جميع الأصعدة، إذ يتضمن برنامج المتدرب الإداري لمنصة "سنيار" تدريب المواطنين المشاركين على مدار 18 شهرا في 6 مراحل تشمل: علاقات العملاء وإدارة التغيير وإدارة الوقت والتأثير والقيادة والذكاء العاطفي، وذلك في مختلف أقسام المجموعة.

مشيرا إلى أنه سيتسنى للمشاركين اكتساب خبرات جديدة من خلال دمج المعرفة النظرية مع التطبيق العملي والمهارات التي تم تطويرها في بيئة العمل. وسيساعد برنامج المتدرب الإداري لمنصة "سنيار" الاماراتيين على فهم نقاط قوتهم الرئيسية والسبل الآيلة لتطوير مهاراتهم القيادية والتنافسية من خلال استخدام أدوات التقييم ويقدم لهم مجموعة من الحلول المصممة خصيصا لكل موظف تساعدهم على التفوق في حياتهم المهنية من استخدام مبادرات وبرامج تدريبية وفنية تسهم في تطوير قدراتهم.

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لمحة عن مجموعة الفطيم:

تأسست مجموعة الفطيم في الثلاثينيات من القرن الماضي كشركة تجارية، وتعد اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعًا وتقدمًا، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الشركة في خمسة أقسام تشغيلية من السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والصحة، وتوظف أكثر من 33000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتشارك مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر إعجابًا وابتكارًا في العالم.

إن ريادة الأعمال في مجموعة الفطيم والتركيز على العملاء يسهم في نمو المؤسسة وتوسعها والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء داخل المجتمعات التي نعمل فيها. تواصل مجموعة الفطيم، من خلال تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، بإثراء حياة وتطلعات عملائها يوميًا. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.alfuttaim.com