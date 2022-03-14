وقعت مجموعة الشايع، الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) لتحقيق التنمية المستدامة. تُغطي المذكرة مدن دول مجلس التعاون الخليجي والمدن العربية، وتمّ توقيعها بين مجموعة الشايع ود. عرفان علي، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل".

وتهدف مذكرة التفاهم، التي دخلت حيّز التنفيذ مباشرة، إلى توفير إطار تعاون بين مجموعة الشايع و"موئل" للعمل سوياً لإنجاز المبادرات التي تعمل على تحسين جودة الحياة والوضع البيئي في مدن البلدان التي نمارس فيها نشاطاً اقتصادياً. كما تحدد الوثيقة برامج التعاون المشترك لتنفيذ عدة مشروعات تُروج لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة) والأجندة الحضرية الجديدة مثل زراعة الأشجار ومشروعات التطوير الحضري، وتنظيم الندوات وورش العمل لمناقشة التحديات البيئية لزيادة الوعي بالاستدامة في جميع أنحاء المنطقة.

وفي حديثها عن هذه الشراكة، قالت سينيكا كوتوم، مديرة قسم الاستدامة في مجموعة الشايع: "نتطلع إلى شراكة مثمرة ومفيدة للطرفين من خلال مذكرة التفاهم التي لن تدعم التزامنا بالتنمية المستدامة فحسب، بل ستشكل أيضاً مصدر إلهام لبذل المزيد من الجهود المبتكرة والمساهمة في إيجاد حلول أكثر فعالية من أجل بيئة أفضل".

من جهتها رحبت د. أميرة الحسن، رئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل" لدول الخليج العربي، بهذه الشراكة، وقالت: "موئل الأمم المتحدة على أتم الاستعداد لدعم مجموعة الشايع من خلال توفير خبراته الفنية وحشد جهوده في مجال التنميه الحضرية المستدامة على مستويات مختلفة في المدن التي نتواجد بها. نتطلع إلى العمل مع الشايع من أجل شراكة مثمرة من شأنها تحسين قدرة المدن على الصمود في المنطقة ".

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عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية، تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة من العلامات الأكثر شعبية.

تدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا وتركيا وأوروبا، مع آلاف المحلات والمطاعم والمقاهي والوجهات الترفيهية، بالإضافة إلى التجارة الالكترونية الآخذة في النمو.

دأبت الشايع منذ افتتاح أول محل لها على توسيع وتنويع أطر نشاطها التجاري لتقدم لزبائنها خيارات لا مثيل لها من العلامات التجارية العالمية في مختلف القطاعات التي تضم الأزياء والأحذية، والصحة والجمال، والأغذية والمطاعم، والبصريات، والصيدلة، والأثاث والمفروشات المنزلية، والتسلية والترفيه العائلي. يتمتع زملاؤنا في المجموعة بدرجة عالية من المهارة والتفاني ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علاماتنا التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية إلى المقاهي المحلية وخدمة السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، واتش آند ام، ومذركير، ودبنهامز، وأمريكان إيجل آوتفترز، وبي. إف. تشانغز، وذي تشيزكيك فاكتوري، وذي بودي شوب، وماك، وفيكتوريا سيكريت، وبووتس، وبوتري بارن، وكيدزانيا.

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ديالا نحلي، مديرة الاتصالات الخارجية

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