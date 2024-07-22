تمتد الشراكة عبر العديد من أسواق المنطقة وستشهد إطلاق بطاقات ائتمان تحمل العلامة المشتركة لبرنامج أورا وماستركارد لتوفير الكثير من المزايا للعملاء عبر أكثر من 70 علامة تجارية

القاهرة، مصر، أعلنت مجموعة الشايع، إحدى الشركات الرائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، عن عقد شراكة مع ماستركارد بهدف تعزيز برنامج المكافآت الخاص بها "أورا"، الحائز على جوائز. وبموجب هذه الشراكة، سيتم طرح بطاقة ائتمانية تحمل العلامة المشتركة لماستركارد وبرنامج "أورا" عبر أسواق الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، خلال العامين المقبلين، بهدف دعم نمو قطاع تجارة التجزئة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وإتاحة المزيد من المزايا لأعضاء البرنامج.

ويشهد قطاع التجزئة في المنطقة نموًا مستمرًا، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الاستهلاكي، إذ من المتوقع أن ترتفع قيمة مبيعات التجزئة غير الغذائية في دولة مجلس التعاون الخليجي بنحو 39 مليار دولار بين عامي 2021 و2016، مدفوعة بعوامل عدّة، من بينها التركيبة السكانية المواتية، وتحسّن ظروف الاقتصاد الكلي وازدهار ونمو القطاع السياحي. وستتيح هذه الشراكة للمستهلكين الكثير من المزايا والفوائد الإضافية عند التسوق ضمن أكثر نمن 70 علامة تجارية تابعة لمجموعة الشايع، بما في ذلك المطاعم والأزياء والعناية بالجمال والأدوات المنزلية.

وبهذه المناسبة، قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "تتمحور استراتيجيتنا حول خدمة عملائنا بأفضل شكل ممكن، ونحن في رحلة بحث مستمرة لتحسين الخدمات والمزايا التي يحصلون عليها ضمن متاجرنا وعبر الإنترنت، ونركز بشكل أساسي على التقنيات الرقمية، بما في ذلك المدفوعات الرقمية. نحن فخورون للغاية بالنجاح اللافت الذي حققه برنامج أورا، الحائز على تقدير وإشادة عالمية، ويسعدنا أن نرتقي بدوره في خدمة عملائنا من خلال هذه الشراكة مع ماستركارد".

من جانبها، قالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "تدعم ماستركارد قطاع تجارة التجزئة لتمكينه من الاستفادة من قنوات الدفع المبتكرة، وإتاحة أساليب دفع جديدة. ويسعدنا أن نتعاون مع مجموعة الشايع لتوظيف قوة الشراكات من أجل توفير حلول دفع آمنة وسلسة للمستهلكين، ونتطلع للارتقاء بتجربة التسوق في شتى أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال برنامج أورا".

وتمتلك مجموعة الشايع محفظة متنوعة تضم العديد من العلامات التجارية الشهيرة في العالم، بما في ذلك علامة "تشيبوتلي" (Chipotle)، التي تم افتتاحها مؤخراً في الكويت، وسيتم إطلاقها في دبي في وقت لاحق من هذا العام. وقد أطلقت مجموعة الشايع برنامج المكافآت "أورا" سنة 2022، ويضم 8.3 مليون عضو في الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين، وهو أحد تطبيقات المكافآت الأكثر تنزيلًا في الشرق الأوسط.

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