اعتماد حلول إعادة التدوير مع الشركاء المحليين في الإمارات من أجل مستقبل مستدام

الكويت: من خلال سلسلة من المشاريع التي تم إطلاقها مؤخراً، تعمل مجموعة الشايع، الشركة الرائدة في مجال إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، على تسريع تحولها نحو اعتماد منهج الدائرية، لتكون بذلك الشركة الأولى في المنطقة التي تتبنى تقنية "انعدام – الثقة" الرقمية في الحلول المستدامة الدائرية.

تسْتخدم هذه المبادرة، التي تم تجريبها في الإمارات العربية المتحدة، تقنيات متطورة من أحد الموردين الرقميين العالميين، بالتعاون مع شركات رائدة مثل "دي. جرايد"، و"البيادر"، لتحويل نفايات "البولي إيثيلين" التي تُنتجها علامات الشايع التجارية في مول الإمارات، إلى حاويات بلاستيكية جديدة معاد تدويرها، يتم استخدامها بعد ذلك من قبل تلك العلامات التجارية. العلامات التجارية المشاركة في هذا المشروع التجريبي هي ستاربكس، شيك شاك، بنكبري، بي اف تشانغز.

في سياق الحديث عن هذا البرنامج التجريبي، قالت سينيكا كوتوم، مديرة قسم الاستدامة في مجموعة الشايع: "نهدف من خلال مبادرتنا الأولى، إلى تعزيز الاقتصاد الدائري وقيادة الصناعة نحو مستقبل أكثر استدامة واستجابة وكفاءة. وبالتعاون مع شركائنا، تمكنّا من خفض حجم النفايات في مواقعنا التجريبية بنسبة %40 تقريباً خلال فترة تجريبية مدتها شهرين، ونرى إمكانات كبيرة لاعتماد وسائل مختلفة وتقليل حجم النفايات، بفضل جميع الأفكار والخبرات المستفادة التي توصلّنا إليها خلال هذه المرحلة التجريبية".

وأضافت: "نحن ملتزمون جداً بدفع عجلة التقدم نحو اقتصاد مستدام في كافة الأسواق التي نعمل فيها، ونسعى باستمرار لتحقيق مستقبل مستدام، من خلال التعاون مع الشركاء المحليين لتطوير حلول مبتكرة".

ومن خلال مبادرة إعادة التدوير المتصلة، تهدف شركة الشايع إلى إنشاء حلول رقمية لتتبع تدفقات المواد المجددّة المعاد تدويرها التي من شأنها أن تساعد في تعزيز الشفافية على طول سلسلة التوريد من خلال اعتماد الثقة عبر التقنية الرقمية. هذا بدوره سيساعد على قياس الرحلة الشاملة التي تمر بها المواد المستخدمة، والتوجه نحو تغيير نوعية العبوات المستخدمة مستقبلاً لاستيعاب المحتويات المعاد تدويرها.

تُتيح الشراكة مع شركات تدعم اعتماد نهج الدائرية، مثل "دي. جرايد"، و"البيادر"، لمجموعة الشايع تحقيق أهدافها في اعتماد اقتصاد دائري من خلال تنفيذ برامج موجهة لإعادة التدوير، إعادة الاستخدام، الحد من النفايات، تقليل استخدام المواد الخام، الحد من هدر المياه، والعديد من الأنشطة الأخرى التي تؤثر على البيئة والمجتمع الذي نعيش فيه.

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عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية، تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة من العلامات الأكثر شعبية.

تدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وأوروبا، مع آلاف المحلات والمطاعم والمقاهي والوجهات الترفيهية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من مواقع التجارة الالكترونية الآخذة في النمو.

دأبت الشايع منذ افتتاح أول محل لها على توسيع وتنويع أطر نشاطها التجاري لتقدم لزبائنها خيارات لا مثيل لها من العلامات التجارية العالمية في مختلف القطاعات التي تضم الأزياء والأحذية، والصحة والجمال، والأغذية والمطاعم، والبصريات، والصيدلة، والأثاث والمفروشات المنزلية، والتسلية والترفيه العائلي. يتمتع زملاؤنا في المجموعة بدرجة عالية من المهارة والتفاني ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علاماتنا التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية إلى المقاهي المحلية وخدمة السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، واتش آند ام، ومذركير، ودبنهامز، وأمريكان إيجل أوتفترز، وبي. إف. تشانغز، وذي تشيزكيك فاكتوري، وذي بودي شوب، وماك، وفيكتوريا سيكريت، وبووتس، وبوتري بارن، وكيدزانيا.