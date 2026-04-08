الكويت: أعلنت مجموعة الشايع اليوم استحواذها على امتياز ستاربكس في اليونان وقبرص، لتُصبح المالك والمشغل الحصري الجديد لهذه الأعمال، والتي كانت تُدار سابقاً من قبل عائلة مارينوبولوس بقيادة مديرها العام يانيس مارينوبولوس، الذي سيعود إلى إدارة أعمال العائلة.

ومنذ افتتاح أول مقهى لستاربكس في اليونان وقبرص عام 2002، توسعت العلامة التجارية لتضم اليوم 30 فرعاً في اليونان و18 فرعاً في قبرص، ويعمل بها نحو 500 موظف.

وتُعد مجموعة الشايع إحدى أكبر وأقدم شركاء ستاربكس المرخّصين على مستوى العالم. بدأت الشراكة بافتتاح أول مقهى لستاربكس في الكويت عام 1999، واليوم تدير المجموعة أكثر من 2,000 مقهى في 13 دولة، وتقدّم تجربة ستاربكس المميزة لأكثر من مليون زبون يومياً.

وفي هذا السياق، قال صالح الشايع، رئيس إدارة ستاربكس في مجموعة الشايع: "يمثل هذا الإعلان خطوة جديدة في مسيرة نمو أعمالنا مع ستاربكس، ونتطلع إلى العمل مع زملائنا الجدد لمواصلة تقديم تجربة ستاربكس المفضلة لدى الزبائن، وإتاحة المزيد من الخيارات لهم في مختلف أنحاء اليونان وقبرص. إنها مرحلة مهمة ومشوقة لأعمالنا، ونتطلع بثقة إلى مستقبل واعد."

وقال دنكان موير، رئيس ستاربكس في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "نتطلع إلى العمل مع مجموعة الشايع لتقديم تجربة ستاربكس إلى المزيد من عشاق القهوة في اليونان وقبرص. كما أود أن أتوجه بالشكر إلى مجموعة مارينوبولوس على شراكتها الممتدة على مدار 24 عاماً. وباعتبار مجموعة الشايع من الشركات الرائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية وأكبر شركائنا المرخّصين، فهي في موقع قوي يمكّنها من الارتقاء بتجربة ستاربكس في هذه المنطقة إلى مستويات جديدة من النجاح."

وقال يانيس مارينوبولوس من مجموعة مارينوبولوس: "أود أن أتوجه بالشكر إلى جميع زملائنا وزبائننا على دعمهم لأعمالنا منذ عام 2002، وأتمنى لمجموعة الشايع كل النجاح. كما نود أن نعرب عن تقديرنا لستاربكس على ما قدمته لعائلة مارينوبولوس من دعم وشراكة وثقة على مدى 24 عاماً."

وتحت قيادة جاكلين ديلبيبو، مديرة أعمال ستاربكس في اليونان وقبرص لدى مجموعة الشايع، ستتركز الأولوية في المرحلة المقبلة على ضمان انتقال سلس للأعمال، مع مواصلة تقديم خدمة مميزة لزبائن ستاربكس.

ومع مرور الوقت، ستعمل مجموعة الشايع على تعزيز تجربة الزبائن واستكشاف فرص نمو الأعمال في المنطقة.

وستعرف الشركة الجديدة رسمياً في اليونان باسم Alshaya Hellas SMSA، فيما ستحمل الشركة في قبرص اسم Murgab Cyprus Ltd..

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 50 علامة من العلامات التجارية المفضلة لدى الزبائن.

تُدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 3500 محل ومقهى ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية بما في ذلك "أورا"، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع التجزئة في المنطقة.

يعمل لدى الشركة أكثر من 50,000 موظف في قطاعات متعددة تشمل الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والضيافة والتسلية والترفيه العائلي، ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علامات الشركة التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية، إلى المقاهي المحلية وخدمة طلبات السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث آند بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، تشيبوتلي، وبرايمارك.

عن ستاربكس

منذ عام 1971، تلتزم شركة ستاربكس للقهوة بتوريد وتحميص أجود أنواع قهوة الأرابيكا عالية الجودة بمسؤولية. واليوم، ومع حضور عالمي يتجاوز 40,000 مقهى مملوكاً للشركة أو مُداراً بموجب ترخيص، إلى جانب حضور متنامٍ في قطاع المنتجات الاستهلاكية المعبأة، تُعد ستاربكس الشركة الرائدة عالمياً في تقديم القهوة المتخصصة. ومن خلال التزامها الراسخ بالتميّز ومبادئها التوجيهية، فإنها تجعل تجربة ستاربكس الفريدة تنبض بالحياة لكل زبون، ومن خلال كل كوب. للمشاركة في تجربة ستاربكس الفريدة، يمكنكم زيارتنا في مقاهينا أو عبر الإنترنت على about.starbucks.com أو starbucks.com.

