الرياض: أبرمت مجموعةالسعودية ومنصة "ولاء ون" شراكة تتيح لعملاء "ولاء ون" تحويل نقاطهم إلى أميال في برنامج الفرسان والاستفادة من مزايا السفر التي يقدمها، ووقعها كلٌ من نائب الرئيس للتسويق بمجموعة السعودية عصام محمد أخونباي ورئيس وحدة أعمال "ولاء ون" المهندس عبادة خالد.

وتعليقاً على الشراكة، قال عصام أخونباي: "نُرحب بانضمام "ولاء ون" إلى عائلة شركاء "الفرسان"، ونؤمن بأنَّ هذه الشراكة ستُثري البرنامج، وتُتيح لنا الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء، كما نسعى دائماً لتقديم مزايا وخدمات مبتكرة تلبِّي احتياجات عملائنا، وتُضفي قيمة على رحلاتهم، لاسيما أن برنامج "الفرسان" يعتبر أحد أفضل برامج الولاء في قطاع خدمات الطيران بالمنطقة".

من جانبه، قال المهندس عبادة خالد: "يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة المُثْمِرَة مع برنامج الفرسان التابع لمجموعة السعودية، ونثق أنها ستُثري تجربة عملائنا، وتُتيح لهم فرصًا جديدة للاستفادة من نقاطهم بأفضل طريقة ممكن، كما أن هذه الشراكة جاءت استكمالا لشراكات "ولاء ون" السابقة في قطاع السفر والسياحة وذلك لتعزيز تجربة عملاء التطبيق".

ويستفيد أعضاء "الفرسان" من مجموعة العروض والمكافآت العديدة والحصول على المزيد من الخدمات المختارة من خلال شراكات عالمية للبرنامج تتضمن العديد من البنوك، الفنادق، تأجير السيارات، الاتصالات، مبيعات التجزئة، الخدمات، التأمين، ومواقع الحجز الالكتروني وغيرها للحصول على المزيد من أميال المكافآت ومزايا إضافية.



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