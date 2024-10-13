الرياض، أبرمت مجموعة السعودية مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدعم من وزارة التعليم تهدف إلى تنمية القدرات والكفاءات الوطنية في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وذلك على هامش المنتدى اللوجستي العالمي 2024 بمدينة الرياض.

ووقع الاتفاقية كلٌ من معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم العُمر ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، وذلك بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وتنص المذكرة على توفير 553 منحة ضمن مسار "واعد" أحد مسارات استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، في تخصصات نوعية وبرامج مهنية وتدريبية دقيقة في قطاع الطيران، موزعة على 6 برامج دراسية تشمل مساعد طيار أول، دبلوم الطاهي الجوي، ودبلوم هياكل ومحركات الطائرات، الاختبارات غير الإتلافية، دبلوم القياس والمعايير، وتدريب عالمي على رأس العمل لتبادل الخبرات ونقل المعرفة.

وأوضح العُمر أهمية هذه المذكرة والتي تأتي في إطار حرص مجموعة السعودية على زيادة نسبة التوطين مؤكدًا على استثمارها المستمر في الكوادر البشرية مساهمةً بذلك في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوهًا على أن هذا التعاون بين مجموعة السعودية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية يؤكد حرص المملكة على تعزيز بناء الشراكات في القطاعين العام والخاص.

وقد شاركت مجموعة السعودية في العديد من برامج الابتعاث من ضمنها برنامج "وظيفتك بعثتك" حيث تم توظيف أكثر من 470 خريجاً كمساعد طيار أول، وأكثر من 210 خريجاً كمهندس وفني، وأكثر من 120 خريجاً في وظائف نوعية أخرى.

حول مجموعة السعودية

تعد مجموعة السعودية إحدى أكبر مجموعات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ تعمل على دفع عجلة النمو في قطاع الطيران عبر 12 شركة تابعة لها، وتقدم خدمات النقل الجوي، والشحن والخدمات اللوجستية، والخدمات الأرضية، وخدمات الصيانة، والتموين، والطيران الخاص، والعقارات، والتدريب، والخدمات الطبية بمستوى عالمي.

وتحرص مجموعة السعودية على بذل كافة الجهود للمساهمة في إعادة تشكيل منظومة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، عبر تبني مفهوم الابتكار والتجديد، واعتماد نهجٍ فاعلٍ محوره العميل.

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