خبر صحفي - دبي: اختُتِمَت اليوم فعاليات مشاركة مجموعة الرستماني في معرض"رؤية" الإمارات للوظائف، حيث شهد جناحها إقبالاً هائلاً من قبل الكوادر الإماراتية الباحثة عن فرص عمل مميزة. وأشادت الشركة بدور المعرض الذي يسهم في تقديم منصة تعاونية بين قادة الحكومة والقطاع الخاص، مثل مجموعة الرستماني، لمناقشة استراتيجيات فعّالة تهدف إلى تعزيز تمثيل الإماراتيين في القطاع الخاص.

و حظي جناح مجموعة الرستماني بشرف استضافة عدد من الشخصيات البارزة. فقد استقبلت المجموعة سعادة عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة عبد الله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية. وتم استعراض مُفصل لهما عن الطرق المبتكرة للتوظيف التي تتبعها المجموعة.

كما استقطب المعرض -الذي امتد لثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي واختتم فعالياته يوم الخميس- جمهوراً واسعاً من حاملي شهادة الثانوية العامة والخريجين الحديثين من حملة الشهادات الجامعية وصولاً إلى المتقدمين ذوي الخبرات السابقة.

قال عبد الرحمن صقر، رئيس قسم الثروات البشرية في المجموعة: " تشكل مشاركتنا في المعارض المرموقة كمعرض "رؤية" الإمارات للوظائف جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا لتخطيط القوى العاملة المهارية لدينا، ما يؤكد على التزامنا الراسخ بتقديم فرص قوية للقوى العاملة المهارية الإماراتية" وأضاف:" نأتي اليوم وفي جعبتنا ما يزيد عن 70 وظيفة شاغرة لاستقطاب مختلف المواهب المميزة. فنحن لا نكتفي بتوفير فرص عمل للكوادر الاماراتية المؤهلة فحسب، بل نحرص على توجيههم ودعمهم نحو وظائف أكثر تخصصية".

ومن الجدير بالذكر أن المواطنون الإماراتيون يشكّلون 12٪ من القوى العاملة المهارية في مجموعة الرستماني. وتدعم المجموعة بشكل كامل خطة التوطين التي أطلقتها حكومة الإمارات، وتتوقع أن يسهم ذلك بشكل كبير في إثراء القطاع الخاص في الدولة.

وقد حرصت المجموعة على خلق تجربة استثنائية للمتقدمين للعمل، حيث تم استقبالهم على الفور من قبل سفراء المجموعة لمساعدتهم في التسجيل عبر مسح رمز QR. ومن ثم توجيه العديد منهم إلى فريق اكتساب المواهب للتقيم المبدئي، تلاها مقابلات متخصصة مع قادة التوظيف من التسع شركات التابعة للمجموعة. وحاز المتقدمين الذين وقع الاختيار عليهم عروضًا فورية مصحوبة بهدية ترحيبية لانضمامهم لفريق العمل. Top of Form

بدوره يحرص معرض "رؤية" الإمارات للوظائف، من خلال دورته ال22، المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي، على توفير منصة مثالية للمواطنين ممن يسعون إلى تطوير مسيرتهم المهنية، للتواصل بشكل مباشر مع نخبة من الجهات في القطاعين العام والخاص، والتعرف إلى الفرص الوظيفية المتاحة وتقديم طلباتهم بهدف تعزيز مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل لقيادة اقتصاد وطني قائم على المعرفة.

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نبذة عن مجموعة الرستماني

تأسست مجموعة الرستماني – إحدى كبرى الشركات العائلية الرائدة في عالم الأعمال في دولة الإمارات- في عام 1957. وترتكز على قيمها الأساسية المتمثلة في الالتزام والتفاني والرؤية. كما عُرفت المجموعة بالتزامها الراسخ نحو تحقيق التميز والابتكار في مختلف القطاعات على مدى تاريخها الذي يمتد لأكثر من ستة عقود.

وتُعد مجموعة الرستماني من أعرق وأبرز الشركات الإماراتية وتتكون من عدة شركات تعمل في قطاعات متنوعة منها السيارات والتجارة العامة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات المالية والسفر والسياحة والعقارات والتّشييد والبناء. ومع استمرار المجموعة في توسيع وتنويع قطاعات أعمالها، فإنها تظل ثابتة في التزامها بقيمها الأساسية، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة مسؤولة وذات رؤية في المنطقة وخارجها.