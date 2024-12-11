دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions)، وهي تكتل أعمال متنوعة يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له ويعمل ضمن مجموعة غباش (Ghobash Group)، عن تحقيق إنجاز استراتيجي هام للسنة المالية 2024، يتمثّل في توسيع نطاق أعمالها. بموجب هذا التوسّع، ستقوم الشركة بتقديم خدمات تتجاوز خدمات الطباعة، لتصبح مزودًا شاملاً لخدمات تكنولوجيا المعلومات.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها الشركة في مجال تكنولوجيا المعلومات – يتميز عرض خدمات عقود الصيانة السنوية (AMC) من مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) بأنه قائم على الذكاء الاصطناعي ويهدف إلى إحداث تحويل جذري في الطريقة التي تدير بها الشركات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وتتولى صيانتها. بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ستتمكن مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) من توفير خدمات الصيانة التنبؤية، وتعزيز الكفاءة، وبالتالي تحقيق وفورات هامة في التكاليف. تجدر الإشارة إلى أن هذا التطور الجديد يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة لمجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) وهدفها بأن تصبح الشريك الشامل الذي لا يمكن الاستعناء عنه لخدمات تكنولوجيا المعلومات.

تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات التاريخية التي تتيحها أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتنبؤ بالأعطال المحتملة قبل حدوثها فعلياً. يسمح هذا النهج الاستباقي بالتقليل من أوقات التوقف غير المخطط لها عن العمل، ويضمن استمرارية عمل الأنظمة بسلاسة، كما ويطيل عمر المعدات ويعزز الوفورات في التكاليف. علاوة على ذلك، يساعد هذا النهج على زيادة الكفاءة في التكلفة من خلال تقليل تكاليف العمالة والإصلاح وتحسين جداول الصيانة. تتولى خدمات عقود الصيانة القائمة على الذكاء الاصطناعي أتمتة المهام الروتينية وتأمين المراقبة في الوقت الفعلي، ما يتيح لموظفي تكنولوجيا المعلومات التركيز على الأنشطة الاستراتيجية الأخرى. من شأن هذا النهج أن يؤدي إلى تحسين الإنتاجية التي توفرها الأتمتة، وضمان أوقات استجابة أسرع، وتحسين الموارد.

كذلك، تعمل الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي على جمع البيانات وتحليلها باستمرار لتوفير الرؤى والمعلومات اللازمة لدعم عملية اتخاذ القرار. يشمل ذلك مراقبة الأداء وتحليل الاتجاهات التي من شأنها مساعدة الشركات على استباق المشكلات المحتملة وتجنّبها. هذا وتتميز الخدمات بكونها قابلة للتطوير بشكل واسع النطاق، ما يسمح للشركات بمواصلة التقدم والنمو دون القلق بشأن القيود الناتجة عن عملية صيانة تكنولوجيا المعلومات. تسمح قابلية التوسع بإضافة حلول مرنة وخطط صيانة قابلة للتخصيص، فضلاً عن دعم بيئات تكنولوجيا المعلومات المتنوعة. كما يساعد الذكاء الاصطناعي على تعزيز ميزات الأمان بفضل تحديد التهديدات المحتملة والتخفيف من حدتها بالوقت الفعلي، ويغطي مجموعة متنوعة من المجالات ذات الصلة، بما في ذلك رصد التهديدات والاستجابة الآلية لها وإدارة الامتثال.

وفي معرض تعليقه على قيام الشركة بدمج الذكاء الاصطناعي في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات عقود الصيانة السنوية (AMC)، قال السيد ناصر دروزه، المدير العام لمجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions): "تحرص مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) على تسخير الإمكانات الكاملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات المتطورة وقدرات استباقية في مجال عقود الصيانة السنوية، لتزويد العملاء بمجموعة من الخدمات السلسة والمبسّطة تسمح بزيادة الكفاءات التشغيلية والوفورات في التكاليف، ما من شأنه أن يساهم في تحسين القدرة التنافسية الشاملة لعملائنا وشركاتهم في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة."

لمحة عن مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions):

تأسست مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions)، وهي إحدى الشركات المنضوية ضمن مجموعة غباش، عام 1982، واحتلت مكانة راسخة في طليعة قطاع حلول التصوير الرقمي وخدمات المكاتب في سوق الإمارات العربية المتحدة. وتلبي الشركة اليوم المتطلبات الصارمة والدقيقة لقائمة تحسد عليها من العملاء الإقليميين، حيث عمدت إلى توسيع حافظة شاملة من حلول إدارة معلومات المؤسسات، والتحول الرقمي، والحلول الذكية التفاعلية في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. بفضل حرصها على تقديم خبرات ومعايير خدمات لا مثيل لها، بدعم من شراكات مع علامات تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، وفريق قوي من المتخصصين يفوق عددهم الـ200 شخص، بالإضافة إلى مكاتب إقليمية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، تضطلع مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions) بدور ريادي في مجال دمج حلول المؤسسات الرقمية التي تعود بالفائدة على العملاء وشركاتهم. هذا ويؤثّر عرض القيمة الفريد الذي تقدّمه الشركة بهدف "تسهيل الأعمال" على جميع جوانب عملياتها، ويعدّ بمثابة التزام دائم تعهدت به إزاء جميع أصحاب المصلحة.

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