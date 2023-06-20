دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مؤخرًا مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تمكين أحدث التقنيات وحلول التحول الرقمي، عن إطلاق "جي-ساين"، وهو حل التوقيع الرقمي الأول من نوعه المعتمد من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة.

واستكمالاً لسجل النجاح الطويل الذي حققته مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات، تم إطلاق هذا الحل الذي من شأنه دعم العملاء في تلبية احتياجات إدارة مؤسساتهم وتبسيطها وتحسينها. وواصلت الشركة توفير دعمها الاستثنائي باستضافة واحدة من أكثر الحافظات شمولاً لشركاء التكنولوجيا العالميين الرائدين في المنطقة.

وأفضت التغييرات السريعة التي تشكّل عالم الأعمال اليوم إلى الحاجة المتزايدة إلى أنظمة تنال موافقة سريعة. تعمل التواقيع الرقمية على مصادقة الوثائق الرقمية، مع هوية الموقِّع، ويتم اعتمادها بشكل متزايد لتعزيز السلامة والسرعة والأمان التي تقدّمها. باستخدام "جي-ساين"، يمكن للعديد من أعضاء فرق الشركات التوقيع على الوثائق في أي وقت ومن أي مكان. وفي إطار توسيع نطاق الاندماج السهل مع الهوية الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، أصبح "جي-ساين" حلاً آمناً معتمداً من قبل الشركات الإقليمية.

وفي سياق حديثه عن التطور، صرّح ناصر دروزه، المدير العام لمجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات: "لطالما سعت المجموعة إلى تعزيز الابتكار، فكل من يسارع لتسخير أحدث التقنيات لديه فرصة أفضل للفوز بالسباق التجاري. يعد ’جي-ساين‘ ثمرة الرؤية الحاذقة لفريق ما قبل عملية البيع الخاص بنا، وثمرة عملنا الدؤوب، وطموحنا اللامحدود، وتعاوننا القيّم مع السلطات الإماراتية".

هذا ويُقدّم الحل حاليًا بواسطة نموذج اشتراك سنوي، وذلك في إطار تعزيز فريق مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات للدعم القياسي والتطوير.

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لمحة عن مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات:

تأسست مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات، وهي عضو في مجموعة غباش، عام 1982. وباتت في الطليعة في مجال قيادة قطاع حلول التصوير الرقمي وخدمات المكاتب في سوق الإمارات العربية المتحدة. وتلبي الشركة اليوم المتطلبات العالية لقائمة تحسد عليها من العملاء الإقليميين، حيث عمدت إلى توسيع حافظة شاملة من أعمال إدارة معلومات المؤسسات، والتحول الرقمي، والحلول الذكية التفاعلية لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي. من خلال تقديم خبرات ومعايير خدمات لا مثيل لها، مدعومة بشراكات مع علامات تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، وفريق قوي من المتخصصين يفوق عددهم الـ200 شخص، بالإضافة إلى مكاتب إقليمية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، تضطلع مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات بدور ريادي في مجال دمج حلول المؤسسات الرقمية التي تعود بالفائدة على العملاء وشركاتهم. هذا ويؤثّر عرض القيمة الفريد الذي تقدّمه الشركة بهدف "تسهيل الأعمال" على جميع جوانب عملياتها، ويعد بمثابة التزام دائم تعهدت به إزاء جميع أصحاب المصلحة.

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الاتصال:

وليد العوضي - رئيس شؤون خدمات ما قبل البيع في مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات

البريد الإلكتروني: waleed.alawadi@gcg.ae