دبي، الإمارات العربية المتحدة، شاركت مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions)، وهي المزوّد الرائد لحلول أتمتة المكاتب لسوق الإمارات، تركّز على إدارة معلومات المؤسسات والتحول الرقمي والحلول الذكية التفاعلية، بصفة الراعي الذهبي في منتدى OutSystems One Executive Day UAE الذي أُقيم يوم 10 ديسمبر في دبي. وقد ركزت الفعالية، المخصّصة لتعريف قادة تقنية المعلومات التنفيذيين في دولة الإمارات، على كيفية استخدام تقنيات مثل البرمجة منخفضة الكود والذكاء الاصطناعي لتسريع الابتكار، وحملت عنوان: "استكشاف قوة الذكاء الاصطناعي والبرمجة منخفضة الكود في تطوير التطبيقات المؤسسية".

جمعت هذه الفعالية الحصرية نخبة من كبار القيادات في مجال تكنولوجيا المعلومات لاستكشاف دور التقنيات منخفضة الكود المدعومة بالذكاء الاصطناعي في دفع الابتكار المؤسسي ومساهمتها في تحديث الأنظمة القديمة من خلال حلول برمجية عصرية. واستعرض المنتدى قصص نجاح لعدد من المؤسسات الرائدة في مجال إدارة المعلومات المؤسسية، أبرزها عرض قدّمه علي الطرشة، مستشار ما قبل البيع في مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions)، سلّط فيه الضوء على OutSystems، بهدف دعم جهود التحول الرقمي في إحدى الجهات الحكومية الرئيسية في أبوظبي.

شكّل العرض الذي قدّمته مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) نموذجاً متميزاً سلّط الضوء على المنصة وكيفية استفادتها من قوة التقنيات منخفضة الكود لمعالجة التحديات المعقّدة في مجال الأعمال وتحفيز الكفاءة التشغيلية. كما أبرز العرض دور المنصة في تعزيز جاهزية العميل للمستقبل من خلال رقمنة عمليات إدارة المعايير وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة الوثائق الفنية بفاعلية وسلاسة أكبر.

وفي معرض حديثه عن هذه الفعالية، قال وليد العوضي، رئيس شؤون ومبادرات التحول الرقمي لدى مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions): "تفخر مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) بمشاركتها في فعالية OutSystems One Executive Day UAE، بهدف مشاركة رؤاها القيّمة وخبراتها مع كبار القادة والجهات الفاعلة في مجال تطوير حلول البرمجيات المؤسسية."

وأضاف العوضي: "تعدّ حلول البرمجيات المؤسسية القوية والذكية والمهيأة لمتطلبات المستقبل بمثابة الركيزة الأساسية لأي استراتيجية تدعم الجهود نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة في مجال التحول الرقمي. ومن الضروري أن يغتنم القطاع الفرص لتبادل أفضل الممارسات وتسليط الضوء على النجاحات في تطوير هذه الحلول الرقمية لتصبح أكثر سرعة وذكاءً وأماناً. تتوافق شراكتنا مع OutSystems بشكل كامل مع مهمتنا وجهودنا نحو تحقيق هذا الهدف."

لمحة عن مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions):

تأسست مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions)، وهي إحدى الشركات المنضوية ضمن مجموعة غباش (Ghobash Group)، عام 1982، واحتلت مكانة راسخة في طليعة قطاع حلول التصوير الرقمي وخدمات المكاتب في سوق الإمارات العربية المتحدة. وتلبي الشركة اليوم المتطلبات الصارمة والدقيقة لقائمة تحسد عليها من العملاء الإقليميين، حيث عمدت إلى توسيع حافظة شاملة من حلول إدارة معلومات المؤسسات، والتحول الرقمي، والحلول الذكية التفاعلية في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. بفضل حرصها على تقديم خبرات ومعايير خدمات لا مثيل لها، بدعم من شراكات مع علامات تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، وفريق قوي من المتخصصين يفوق عددهم الـ200 شخص، بالإضافة إلى مكاتب إقليمية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، تضطلع مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) بدور ريادي في مجال دمج حلول المؤسسات الرقمية التي تعود بالفائدة على العملاء وشركاتهم. هذا ويؤثّر عرض القيمة الفريد الذي تقدّمه الشركة بهدف "تسهيل الأعمال" على جميع جوانب عملياتها، ويعدّ بمثابة التزام دائم تعهدت به إزاء جميع أصحاب المصلحة.

