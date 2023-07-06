

أفضل شركة طيران في العالم وبوصفها شريك الطيران الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ ، تحقق أرباحاً عالية خلال عام حافل ومميز وسط توسع شبكة وجهاتها وأدائها القوي في جميع الأقسام

أصدرت مجموعة الخطوط الجوية القطرية تقريرها السنوي عن السنة المالية 23/2022، مظهرةً أداءً مالياً قوياً. وقد نسبت ذلك إلى استراتيجيتها المميزة خلال عام استثنائي بوصف الناقلة القطرية كشريك رسمي للفيفا وشريك الطيران الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة التي تركّز على تلبية احتياجات العملاء والفرص المتنامية في الأسواق، فضلاً عن كفاءة والتزام موظفيها في مختلف أنحاء العالم.

وحققت مجموعة الخطوط الجوية القطرية أرباحاً صافية بلغت 4.4 مليار ريال قطري (1.21 مليار دولار أمريكي) خلال العام المالي 23/2022. وارتفع إجمالي العائدات إلى 76.3 مليار ريال قطري (21.0 مليار دولار أمريكي) بزيادة بلغت 45 بالمئة مقارنة بالعام المالي 23/2022. كما ارتفعت عائدات المسافرين بنسبة 100 بالمئة خلال العام الماضي وذلك نتيجة زيادة السعة بنسبة 31 بالمئة مسجلة بذلك عوائد أعلى بنسبة 9 بالمئة وزيادة معدل إشغال المقاعد بنسبة 80 بالمئة - وكلاهما يعد الأعلى في تاريخ الناقلة القطرية - مما أدى إلى نمو وزيادة حصتها السوقية. كما نقلت الخطوط الجوية القطرية أكثر من 31.7 مليون مسافر، بزيادة بلغت 71 بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي.

وقد أدى التركيز المستمر على تجربة العملاء والرقمنة والاستدامة إلى وضع الخطوط الجوية القطرية في الريادة استشراقاً للمستقبل. كما شهد نادي الامتياز، برنامج الولاء التابع للخطوط الجوية القطرية ، نمواً كبيراً في العديد من الشراكات العالمية والمحلية الجديدة، فضلاً عن العروض المحسّنة واعتماد نقاط أفيوس (Avios) كعملة له. وأصبح بإمكان الأعضاء الكرام الاستفادة من جمع نقاط أفيوس (Avios) أو استخدامها في السوق الحرة القطرية واكتشف قطر وقطر للعطلات بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من العلامات التجارية العالمية الرائدة.

وحافظت القطرية للشحن الجوي على مكانتها الرائدة عالمياً خلال العام المالي 23/2022 على الرغم من تحديات السوق المستمرة. وقد اعتمدت الناقلة القطرية على الخطط الاستراتيجية التي ترتكز على النمو والاستدامة والرقمنة.

لقد حققت المجموعة هامش للأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإيجار بنسبة بلغت 23 بالمئة، أي 17.8 مليار ريال قطري ( 4.9 مليار دولار أمريكي). ويعد هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإيجار لهذا العام أعلى من العام الماضي بمقدار 110 مليار ريال قطري (30.2 مليار دولار أمريكي)، وذلك بفضل العمليات التشغيلية التي تتسم بالسلاسة والمرونة وتلبية المتطلبات في جميع مجالات الأعمال. وقد عكست هذه الأرباح الإيجابية توسع شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية للمسافرين والشحن على السواء كما وأظهرت التزام الناقلة الوطنية لدولة قطر توطيد علاقتها بالعملاء والشركاء جنباً إلى جنب مع التحكم القوي في التكلفة.

وقد أثبتت استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™مدى مرونة وكفاءة الناقلة الوطنية لدولة قطر حيث نجحت بنقل أكثر من 1.4 مليون مسافر بوصفها شريك الطيران الرسمي للبطولة. وامتدت شبكة الخطوط الجوية القطرية إلى أكثر من 160 وجهة في 2022/23. واستأنفت الخطوط الجوية القطرية عملياتها إلى إحدى عشرة وجهة بما في ذلك أمريتسار في الهند، بكين في الصين، دينباسار في إندونيسيا، القصيم في المملكة العربية السعودية؛ جنيف في سويسرا، لندن جاتويك في المملكة المتحدة، ناجبور في الهند، سراييفو في البوسنة والهرسك، شنغهاي في الصين؛ الطائف في المملكة العربية السعودية وويندهوك في ناميبيا.

وخلال عام 23/2022، دشنت الخطوط الجوية القطرية ثلاث وجهات جديدة ضمن شبكة وجهاتها المتنامية، وشملت الأقصر في مصر، دوسلدورف في ألمانيا وسانتوريني في اليونان، لتوفر بذلك المزيد من خيارات السفر أمام المسافرين. كما استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الجوية إلى عدد من المدن، منها القصيم في المملكة العربية السعودية وبيرث في أستراليا.

وقال سعادة السيد سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسعدني الإعلان بأن مجموعة الخطوط الجوية القطرية قد أظهرت أداءً سنوياً باهراً واستثنائياً خلال هذا العام. ويعد قطاع المواصلات في قطر اساسياً لمساهمته المحورية في جمع الشعوب من جميع أنحاء العالم وزيادة العلاقات التجارية في جميع أنحاء المنطقة. كما وتفخر دولة قطر باستضافتها أكثر من مليون مشجع من جميع أنحاء العالم خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث قدمت الدولة نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم ووضعت معياراً لا يضاهى من حيث أمن البطولة وسلامتها، وتصبح أيضاً وجهة سياحية مفضلة للعائلات."

ومن جانبه، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوبة القطرية: "إن هذه النتائج المالية المبهرة تعد مؤشراً واضحاً وجليّاً على تعافي قطاع الطيران وزيادة الطلب على السفر، كما ويثبت الأداء القوي والكفاءات التشغيلية لموظفي المجموعة لتلبية احتياجات المسافرين، فضلاً عن نمو شبكة وجهاتنا العالمية وريادتنا قطاع الطيران العالمي. يسعدني أن أعلن أن عائدات المسافرين قد نمت بنسبة 100 بالمئة خلال العام المالي 23/2022 بالإضافة إلى زيادة إشغال المقاعد بنسبة 80 بالمئة وهي الأعلى في تاريخنا. مع استمرار قطاع السفر العالمي في التعافي من جائحة كوفيد 19، حاقظت الناقلة القطرية على أعلى مستويات الثقة والمصداقية وعلى مكانتها الرائدة عالمياً كشركة طيران المفضلة لملايين المسافرين حول العالم، حيث نقلت الخطوط الجوية القطرية بأكثر من 31.7 مليون مسافر، بزيادة قدرها 71 بالمئة عن العام الماضي."

كما ونجحت الناقلة الوطنية لدولة قطر بوصفها شريك الطيران الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في جمع شعوب العالم معاً من خلال قوة الرياضة طوال الفترة المالية 23/ 2022. وقد شغلت الخطوط الجوية القطرية ما بين شهري نوفمبر وديسمبر 2022، أكثر من 14,000 رحلة، لتتمكن من السفر بـ1.4 مليون مشجع لمتابعة أضخم حدث كروي على الإطلاق، وإتاحة الفرصة لعشاق كرة القدم للإستمتاع بالعديد من الفعاليات الترفيهية على مدى الـ64 مباراة. وقد تفاعل خمسة مليار مشجع أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، مما أدى إلى تحقيق عائدات إعلامية هائلة للعلامة التجارية للخطوط الجوية القطرية بنسبة تزيد عن 63 في المائة مقارنة بكأس العالم روسيا 2018. كما وزادت المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبطولة من قبل المتابعين بأكثر من 83 في المائة.

ويعد مطار حمد الدولي مطاراً مثالياً للمسافرين إن كان بغرض العمل أو الترفيه وذلك بفضل موقعه الإستراتيجي وعلى مسافة رحلة مدتها ست ساعات من أكثر من 80٪ من سكان العالم. ومن الجدير ذكره بأن المرحلة الثانية من توسعة مطار حمد الدولي قد بدأت في يناير 2023، مما ستزيد من سعة المطار ليستوعب أكثر من 70 مليون مسافر سنوياً. وفاز مطار حمد الدولي بجائزة ثاني أفضل مطار في العالم وأفضل مطار للتسوق في العالم وذلك خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية لعام 2023. بالإضافة إلى ذلك، حصل مطار حمد الدولي على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للمرة التاسعة على التوالي.

لقد ارتقت الخطوط الجوية القطرية، شريك الطيران الرسمي لنادي باريس سان جيرمان منذ عام 2020، بشراكتها إلى آفاق جديدة لتصبح شريك الطيران الرسمي لقميص النادي الفرنسي الحائز على العديد من الجوائز، وذلك لعدّة أعوام إبتداءً من موسم .2022/23 بالإضافة إلى ذلك، حافظت الناقلة القطرية على شراكتها مع الأندية الرياضية العالمية الشهيرة، بما في ذلك نادي بايرن ميونخ، نادي السد لكرة القدم، منتخب قطر الوطني لكرة القدم، نادي بروكلين نتس لكرة السلة وفريق سيدني سوانز. كما أصبحت الناقلة القطرية شريك الطيران الرسمي لمنافسات بطولة سباقات الفورمولا 1® لمدة خمس سنوات مما يسمح بتواجد العلامة التجارية للخطوط الجوية القطرية في 21 سباق فضلاً عن كونها الراعي الرسمي للقب ضمن ثلاث سباقات بما فيها جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى – قطر. كما وأصبحت الخطوط الجوية القطرية شريك الطيران الرسمي لبطولة اتحاد الرجبي ومسابقات نادي الرجبي الأوروبية المحترفة، التي تساهم في ربط أسواق السفر الرئيسية في جميع أنحاء أوروبا الغربية وجنوب إفريقيا. كذلك، وقعت الناقلة القطرية اتفاقية شراكة مع واحد من أعرق نوادي الكريكيت العالمية، نادي رويال تشالنجرز بنغالور، لتصبح شريك الطيران الرسمي لقميص النادي في الدوري الهندي الممتاز.

وحققت القطرية لطائرات رجال الأعمال، احدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية رقماً قياسياً في عدد خدماتها التشغيلية خلال العام المالي 23/2022. واتضح ذلك من خلال زيادة هائلة في عائدات المبيعات التجارية وإجمالي ساعات الطيران وأيضاُ في عدد الرحلات القادمة والمغادرة مطار الدوحة الدولي ، فضلاً عن نمو أسطول طائراتها، والتحسينات التي تم إجراؤها لتقديم أفضل خدمة للمسافرين.

ومن الجدير ذكره بأن عام2022/23 كان عاماً استثنائياً ايضاً لاكتشف قطر، حيث عزز فريق العمل تركيزه على العملاء لتحقيق أعلى درجات التميز من خلال التخطيط الدقيق والإستعداد المكثف على مدار الـ12 شهراً الماضية ،حيث قدمت اكتشف قطر العديد من الترتيبات اللوجستية والرحلات السياحية قبل وأثناء النسخة الاستثنائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، لمجموعة واسعة من الزوار والعملاء بما في ذلك مندوبي FIFA ومنظمي الرحلات والشركاء التجاريين والجهات الراعية ومشجعي كرة القدم.

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عن الخطوط الجوية القطرية

فازت شركة الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على العديد من الجوائز، بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم 2022" وذلك في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2022. وتواصل الناقلة القطرية تصدر قطاع الطيران حيث فازت بالجائزة الأخيرة للمرة السابعة في تاريخها في إنجازٍ غير مسبوق لتضيفها إلى حصيلة الجوائز في الأعوام (2011، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021 و2022). كما حصلت أيضاً على جائزة "أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم" وجائزة "أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم" وجائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط".

تسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى أكثر من 160 وجهة عالمية، عبر مطار حمد الدولي، مقر عملياتها في الدوحة والذي اختير كـ"أفضل مطار في العالم" لعامي 2021 و 2022 على التوالي من قبل شركة سكاي تراكس. فيما حاز هذا العام على جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" وثاني أفضل مطار في العالم، وتوٌج كـ"أفضل مركز تسوق مطارات في العالم" للمرة التاسعة على التوالي.