الرياض، المملكة العربية السعودية: في إطار تعزيز دعمها للدول الإفريقية الشريكة و قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) ، أعلنت مجموعة التنسيق العربية اليوم (Arab Coordiantion Group) عن مبادرتها بتخصيص مبلغ يصل إلى ٥٠ مليار دولار أمريكي حتى العام ٢٠٣٠، للمساعدة على بناء بنى تحتية قادرة على الصمود ومجتمعات حاضنة للجميع في القارة الافريقية. جاء هذا الاعلان من قبل رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر خلال المؤتمر الاقتصادي المصاحب للقمة العربية الافريقية و القمة السعودية الافريقية والتي عقدت في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

إن العديد من البلدان الافريقية معرضة بصفة خاصة لآثار تغير المناخ، ويعد تعزيز القدرة على الصمود في وجه هذه التغيرات والتكيف معها حاجة ملحة.

في بيان مشترك نصت مجموعة المؤسسات التنموية العشر على ما يلي: "وإذ ندرك أن العلاقة بين التنمية المستدامة وتمويل أنشطة العمل المناخي هي علاقة شاملة ومعقدة، تؤكد مجموعة التنسيق العربية مجدداً على التزامها بزيادة المساعدات المالية لتغير المناخ بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ وللمساعدة في سد ثغرات الاستثمار في سبل الوصول الى الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغيرات المناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معه، هذا بالإضافة إلى الأمن الغذائي"

وسيدعم تمويل المجموعة المخصص المبادرات في مجالات عديدة مثل: أمن الطاقة، وانتقال الطاقة؛ تعزيز التكامل والتواصل الاقليمي؛ تمويل التجارة وتيسيرها؛ مبادرات تمكين المرأة والشباب وإيجاد فرص العمل والتعلم لهم؛ تعزيز الدعم للدول الهشة؛ تعزيز فعالية التنمية؛ تمويل القطاع الخاص؛ الأمن الغذائي، الفقر، والبطالة. كما جاء في البيان "نحن نقر بالحاجة الملحة لمواجهة هذه التحديات من خلال الإجراءات المنسقة وفي الوقت المناسب"



وبالنيابة عن مجموعة التنسيق العربية، قال الدكتور محمد الجاسر ، رئيس البنك الاسلامي للتنمية: " إن ايماننا بإفريقيا الواعدة، و مجتمعاتها الحيوية، وشبابها الحيوي لاتتزعزع، ومع ذلك، فإننا ندرك تماماً التحديات التنموية التي تواجهها القارة، تداعيات الوباء العالمي الاخير، تحديات الامن الغذائي، وازمة المناخ المتصاعدة، نحن ملتزمون بالعمل جنباً الى جنب مع الدول الافريقية والكيانات الاقليمية، مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الانمائية الاخرى"



دأبت المجموعة منذ أمدٍ بعيد على دعم البلدان الأفريقية الشريكة وقد استثمرت مؤسساتها مجتمعة أكثر من ٢٢٠ مليار دولار امريكي في المنطقة حتى الآن. وأضاف البيان " نؤكد من جديد التزامنا بدعم التنمية المستدامة في الدول الافريقية"

مجموعة التنسيق العربية تحالف إستراتيجي يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي. تتكون مجموعة التنسيق العربية من 4 مؤسسات ثنائية و6 مؤسسات متعددة الأطراف: صندوق أبوظبي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الخليج العربي للتنمية وصندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وصندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.

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