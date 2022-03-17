لايت تتسلّم إدارة مشروع ميزا للتجديد الحضري في ميناء زايد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت التزام، الشركة الرائدة في إدارة الأصول المادية في المنطقة، عن تأسيس شركة لايت للتطوير والخدمات الاستشارية (لايت) بصفتها شريك التطوير الأمثل للإشراف الشامل على المشاريع وتلبية جميع تطلعات العملاء.

وتتخصص شركة لايت بتقديم خدمات إدارة التطوير الشاملة والمخصصة، بما في ذلك التصميم وإدارة المشاريع والتكاليف. ويأتي إطلاق الشركة في إطار خطة مجموعة التزام الهادفة إلى التحول إلى شركة شاملة تقدّم خدمات عقارية متكاملة وحلول استراتيجية مستدامة من خلال شركاتها الأربع القابضة. وتندرج شركة لايت ضمن منهجية التزام لتطوير الأصول الصحيحة التي تجسّدها مجموعة شركات إدارة الأصول القابضة التابعة لالتزام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد عامر عمر صالح عمر، رئيس مجلس إدارة مجموعة التزام: "ينسجم إطلاق شركة لايت مع رؤية مجموعة التزام الرامية إلى تطوير وجهة شاملة لخدمات القطاع العقاري، حيث زوّدت الشركة بمجموعةٍ متكاملة من المهارات، بما يضمن تحويل طموحات العملاء إلى واقعٍ ملموس. وتضمّ شركة لايت فريق إدارة رفيع المستوى يتميّز بخبراته وإمكانياته الواسعة وقدرته على تحقيق إنجازات غير مسبوقة للمجموعة بأكملها".

ووقّعت شركة لايت العديد من التعاونات التي تضمن ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز شركات التطوير العقاري في المستقبل، بالإضافة إلى جدول أعمالها الحافل بالعديد من المشاريع المرتقبة. ويقدم فريق الشركة من الخبراء خدمات التخطيط الشامل وتطوير المشاريع التجارية والسكنية ومرافق الضيافة والبنى التحتية وغيرها من المشاريع التخصصية الأخرى. واستلمت الشركة مؤخراً مشروع ميزا لإعادة التطوير الحضري في ميناء زايد، حيث تتولى شركة لايت مسؤولية التخطيط الشامل ودراسة جدوى المشروع وعمليات الشراء وإدارة المشاريع والأعمال التجارية.

وينسجم هذا التوسع في محفظة التزام مع رؤيتها الهادفة إلى تطوير استراتيجية الشركة وتعزيز استثماراتها برأس المال البشري والتحول الرقمي، في إطار سعيها لتعزيز نموّها المستدام.

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لمحة حول مجموعة التزام لإدارة الأصول:

تأسست مجموعة التزام، المشروع المشترك بين الشركة العالمية القابضة وشركة القابضة (ADQ)، عام 2009 بصفتها شركة رائدة إقليمياً في مجال إدارة الأصول المادية والاستثمار في بيئة الأصول المبنية. وتضم التزام أربع شركات قابضة متخصصة بالاستثمار في مجال التكنولوجيا، حيث تمتلك المجموعة استثمارات ضخمة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال إدارة المرافق والعقارات والطاقة والتقنيات العقارية وتقنيات البناء الذكية والتقنيات المبتكرة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمجموعة: eltizam.com أو حسابها على لينكد إن.

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