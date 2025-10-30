دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة البطحاء للرعاية الصحية، إحدى أبرز مزوّدي حلول الرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسعة محفظتها من خلال الاستحواذ الاستراتيجي على شركة ميلاب ساينتيفك (Milab Scientific)، الرائدة في مجال الحلول الطبية والمخبرية، والتي تمتلك خبرة إقليمية تمتد لأكثر من أربعة عقود.

تغطي خبرات شركة ميلاب مجموعة واسعة من المجالات تشمل علم الأحياء الجزيئي والجينوميات، والبروتيوميات وأمراض الدم، والتشخيصات السريرية والبيطرية، والكيمياء المناعية النسيجية، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من المعدات الطبية والمخبرية والمستهلكات الخاصة بالمستشفيات.

وقال د.هشام عبد الله، المدير العام لمجموعة البطحاء للرعاية الصحية:"يعكس هذا الاستحواذ التزامنا بدفع عجلة التقدّم في قطاع الرعاية الصحية داخل دولة الإمارات والمنطقة. ومن خلال شراكتنا مع ميلاب، فإننا لا نعزز قدراتنا في مجالات التشخيص وعلوم المختبرات فحسب، بل نمكّن أيضًا الابتكار الذي من شأنه تحسين نتائج الرعاية الصحية ودعم الجيل القادم من الحلول العلمية."

وأضاف السيد/ أنيس داداني، مدير الشؤون المالية في مجموعة البطحاء للرعاية الصحية:"يُعدّ هذا الاستثمار الاستراتيجي خطوة مدروسة تتماشى مع استراتيجيتنا طويلة المدى للنمو. ومع قوة عمليات مجموعة البطحاء للرعاية الصحية وانتشارها الواسع في السوق، نحن في موقع مثالي لدمج قدرات ميلاب وتوسيع محفظتنا في مجالات التشخيص المتقدم، وعلم الأحياء الجزيئي، والحلول المخبرية، مما يخلق قيمة مستدامة لمساهمينا ولقطاع الرعاية الصحية الأوسع."

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال سيد/ جوشوا مارشون، رئيس وحدة الأعمال في شركة ميلاب ساينتيفك:"على مدار أكثر من أربعة عقود، كانت شركة ميلاب مدفوعة بالجودة والخدمة والابتكار. وانضمامنا إلى مجموعة البطحاء للرعاية الصحية يمكّننا من مواصلة هذا الإرث وتوسيع نطاق حلولنا العلمية المتقدمة لتصل إلى عدد أكبر من مزوّدي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في المنطقة."

ومن خلال الاستفادة من شبكة مجموعة البطحاء للرعاية الصحية المتكاملة وقوتها التشغيلية، ستعمل ميلاب على تسريع وتيرة الابتكار في مجال التشخيص، وتوسيع الوصول إلى أحدث الحلول المخبرية، وتمكين مزوّدي الرعاية الصحية من تقديم خدمات طبية أفضل وأسرع وأكثر دقة للمرضى في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن مجموعة البطحاء للرعاية الصحية

تأسست مجموعة البطحاء للرعاية الصحية (ABHCG) في عام 1969، وهي من أبرز مزوّدي حلول الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الحلول في مجالات الأدوية، والأجهزة والمستهلكات الطبية، والمعدات الطبية، ومنتجات الرعاية المنزلية والصحية، والعافية.

بصفتها الشركة الأم لعدد من الشركات الرائدة، بما في ذلك شركة الأدوية الحديثة (MPC) وشركة فيينا للتجارة ومركز إسحاق بن عمران الطبي (IBO) ومطعم هيلثي فارم، تواصل المجموعة دورها الريادي في تعزيز الابتكار وتحسين نتائج الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.

