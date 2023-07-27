المنامة، أعلنت اليوم مجموعة البركة (“ABG” أو "المجموعة") عن إتمام بيع حصتها في بنك التمويل والإنماء في المغرب، والذي أصبح اسمه بنك الكرم.

وفي ديسمبر 2022، وافقت مجموعة البركة على بيع حصتها البالغة 43.65% في بنك التمويل والإنماء إلى بنك أفريقيا، الشريك المحلي للمجموعة والمساهم الرئيسي في البنك.

وكانت المجموعة قد حصلت على موافقة كلّ من مصرف البحرين المركزي وبنك المغرب لإتمام عملية البيع.

هذا وصرّح الأستاذ حسام بن الحاج عمر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بالقول: "تهدف استراتيجيتنا الى إعادة توزيع مواردنا بكفاءة لتحقيق عوائد أعلى. وستستمر جهودنا في التمحور حول خطوط العمل الرئيسية التي تعزّز أداء المجموعة بشكل أكبر."

وتُواصل مجموعة البركة العمل في ثلاث قارات عبر وحداتها المصرفية التابعة، والتي تغطي عملياتها في كل من تركيا، الجزائر، الأردن، مصر، البحرين، تونس، السودان، جنوب افريقيا، باكستان، لبنان، وألمانيا، إضافة إلى فرعين في العراق ومكتب تمثيلي في ليبيا.

#بياناتشركات

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حول مجموعة البركة

مجموعة البركة ش.م.ب هي شركة استثمار - الفئة "1" (المبادئ الإسلامية) مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصة البحرين ومقرّها الرئيسي في مملكة البحرين.

مجموعة البركة هي مجموعة مالية إسلامية دولية رائدة لها تواجد في 14 دولة، وتقدّم من خلال شركاتها المصرفية التابعة وشركاتها الزميلة المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزينة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال ما يزيد عن 650 فرع. هذا ويبلغ رأس المال المصرّح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.

تفاصيل الاتصال:

نادرة أبو علي

نائب رئيس – الاتصال المؤسسي والعلامة التجارية

تليفون 17541122 تحويل 242

البريد الالكتروني:nabuali@albaraka.com