المنامة: عقدت مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (ABG) جمعيتها العامة العادية وغير العادية يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022م برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد الشروقي، وعبر خدمة اجتماعات الجمعية العامة السنوية الالكترونية وذلك بنصاب قانوني قدره (%76.41). وقد عقد الاجتماع بحضور السيد مازن مناع، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية، وبمشاركة المساهمين وممثلي هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات الخارجيين والجهات الرقابية.

وبدأ الاجتماع بالمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والذي عقد بتاريخ 25 مارس 2021م، ومن ثم تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليه، بعدها تم الاستماع الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين.

كما تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليها والموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 بالبيانات المالية بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية، ومن ثم تم مراجعة تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي.

بعدها وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بتحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين الشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 11,274,985 دولار أمريكي، والتبرع بمبلغ 346,967 دولار كزكاة نيابة عن جميع المساهمين وترحيل مبلغ 101,474,868 دولار أمريكي للأرباح المستبقاة.

كما وافق المساهمون على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 1.5 مليون عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م، وعلى صرف مبلغ إجمالي المزايا والمكافآت لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة وقدره 105,000 دولار أمريكي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

كما تمت الموافقة على إلغاء إدراج أسهم المجموعة من بورصة ناسداك دبي، بالإضافة إلى إلغاء تسجيل أسهم المجموعة العادية من القائمة الرئيسية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وذلك خاضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة بالإضافة إلى الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة ولتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بهدف تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية بهذا الخصوص، بما في ذلك توقيع أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.

كما وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وبعدها وافق المساهمون على تعيين السادة )برايس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

فيما صادقت الجمعية العامة غير العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والذي عقد بتاريخ 30 نوفمبر 2020م، مع الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمجموعة البركة المصرفية استنادًا للقرار رقم (3) لسنة 2022، والقرار رقم (20)، (63)، و(64) لسنة 2021، والقرار رقم (28) لسنة 2020، فيما يتعلق بقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته وذلك خاضع لموافقات الجهات الرقابية المعنية، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة ولتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بهدف تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية بهذا الخصوص، بما في ذلك توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل وتوقيع أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.

وفي هذه المناسبة، قدم كل من الأستاذ محمد الشروقي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية وجميع أعضاء مجلس إدارة المجموعة الشكر الجزيل لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وناسداك دبي على تعاونهم ومساندتهم للمجموعة منذ تأسيسها. كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجميع البنوك المركزية في الدول التي تعمل فيها بنوك المجموعة، وإلى المستثمرين والعملاء لمواصلة دعمهم ومساندتهم، وإلى كل العاملين في المجموعة الذين يرجع لعطائهم وولائهم الفضل فيما حققته المجموعة من إنجازات.

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نبذة عن مجموعة البركة المصرفية

مجموعة البركة المصرفيّة ش.م.ب. مرخّص كمصرف جملة إسلامي وتم مؤخرا تحويل هذا الترخيص إلى شركة استثمارية، فئة (1)، من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وتعتبر البركة من روّاد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدّم خدماتها المصرفيّة المميّزة إلى حوالي مليار شخص في الدّول التي تعمل فيها.

وللمجموعة انتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل في 17 دولة، تقدّم خدماتها في أكثر من 650 فرع.

وتقدّم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفيّة والماليّة وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السّمحاء في مجالات مصرفيّة التجزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ رأس المال المصرّح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.

وقد قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في 8 مارس 2022 بخفض تصنيفها الائتماني طويل الأجل لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. من "BB-" إلى "B+" وابقاء النظرة المستقبلية كسلبية.



في الوقت نفسه، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني قصير الأجل "B"لمجموعة البركة المصرفية.

كما منحت الوكالة الإسلاميّة الدولية (IIRA) تصنيفا دوليا بدرجة BBB+ الطويل المدى / A3 القصير المدى وتصنيفا محلّيا بدرجة A+ (bh) / A2 (bh) مع درجة مضارب من ’85-81’.

تفاصيل الاتصال:

نادرة أبو علي

نائب رئيس – الاتصال المؤسسي والعلامة التجارية

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