مؤمن حسان:كيان مدرسه دوليه و انترناشيونال تخدم ٥٠فدان بالعاصمه الاداريه

حسان : نستهدف محفظه استثماريه كبيره ومتنوعه

أعلنت مجموعة البارون للتطوير العقاري عن الاستعداد لتنفيذ باكورة مشاريعها الخدميه والتعليمية بالعاصمه الاداريه الجديده (كيان) .

أوضح مؤمن حسان رئيس القطاع التجارى بالمجموعه ان مشروع كيان هو مدرسه دوليه وإنترناشيونال بالR8 تشتمل على قسمين بريطانى وامريكى وتخاطب جميع المراحل التعليميه الابتدائيه وإلاعداديه والثانويه والتمهيديه وتبلغ مساحة المدرسه حوالى ٥الاف فدان وتخدم المدرسه مساحه شاسعة من العاصمه الاداريه الجديده تصل ل٥٠ فدان وتشتمل على ٧٠فصل دراسى. سعة ٢٥طالب بالفصل

وأشار إلى أن المشروع يتميز بموقع فريد بالقرب من مطار العاصمه الاداريه والنهر الأخضر وفندق الماسه والحى الدبلوماسي

وذكر حسان: ان الشركه تستهدف تكوين محفظة استثماريه كبيره و متنوعه بالعاصمه الاداريه الجديده ومناطق أخرى وتنفيذ مشروعات بمستوى عالى من الجوده والاحترافيه تضاف لسابقة اعمال الشركه وتعمل على زيادة قاعدة العملاء من خلال الالتزام بالجدول الزمني للمشروع والوفاء بالتزاماتها قبل العملاء كما هو معهود على المجموعه.

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