تعتزم مجموعة البارون للتطوير العقاري إطلاق أولى مشروعاتها السكنيه( جريا) بالتجمع الخامس

اوضح مينا ظريف عضو مجلس الإدارة ان جريا مشروع سكنى (كمبوند) على مساحة ٤٢٠٠متر مربع ويشتمل عل ١٢٠ وحده سكنيه واستوديوهات فندقية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح ما بين ٤٥الى ١١٠متر

وقال ان موقع جريا مميز للغايه على شارع التسعين الشمالى فى قلب التجمع الخامس بالقرب من العاصمه الاداريه الجديده والجامعه الامريكيه ومدينة الرحاب وهو موقع فريد وحيوى تم اختياره بهدف خدمة الكمبوند ولاسيما أن فكرة عمل استوديوهات موجهه لطلبة الجامعات المحيطة بالكمبوند والمغتربين وهو فكر غير تقليدى.

لافتا إلى أنه تم التعاقد مع مكتب الاستشارى الهندسي مهندس محمد طلعت لعمل التصميمات الهندسية والانشائيه للمشروع وهو من اكبر المكاتب الاستشارية والهندسية وحسب الجدول الزمني للمشروع من المقرر الانتهاء من تنفيذ كامل المشروع وتسليمه خلال ثلاث سنوات ونصف.

وكشف مينا ظريف عن وجود مجموعه من المشروعات تحت الدراسه منها السكنى والتجارى والإدارى بهدف التوسع بالسوق العقارى ومواكبة تحركات الدوله والمساعده فى تنفيذ خططها التنمويه وان الشركه لديها خطه للتوجه لتنفيذ مشروعات سكنيه بهدف تنويع محفظة استثماراتها وزيادة قاعدة عملائها وإضافة منتج عقارى جديد ومتميز وفريد يخدم قطاع عريض من المجتمع.

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