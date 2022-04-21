كيرلس ظريف.توفير شركه متخصصه لإدارة مشروع فيجور

نستهدف سلسله من المشروعات بالعاصمه الاداريه الجديده

أطلقت مجموعه البارون للتطوير العقاري المرحله الثانيه من مشروعها فيجور بالعاصمه الاداريه الجديده والبالغ إجمالى استثماراته ٦٥٠مليون جنيه وذلك بعد نجاحها فى بيع أولى مراحل المشروع وتحقيق المستهدف منها بواقع ٣٠٪؜ من اجمالي مبيعات المشروع

أوضح كيرلس حازم ظريف الرئيس التنفيذى لمجموعة البارون ان المجموعه حققت المستهدف خلال المرحلة الاولي ووفقا للبرنامج الزمني المخطط له بالنسبة لمشروع " فيجور " وهو مشروع متعدد الأنشطة على مساحة ٣٨٠٠متر ويتكون من عدد ٢ بدروم + أرضى + ١٠ ادوار ويشتمل على ٢٧٠ وحده ما بين التجاري والإدارى والطبى وأضاف ميناأن مشروع " فيجور" يقع فى قلب الداون تاون بإطلاله على شارعيين رئيسين بالقرب من المناطق الحيوية والمونوريل والحى الحكومى وبإطلاله مباشرة علي الحديقة المركزية بمنطقة الداون تاون

وجدير بالذكر انه قد تم التعاقد بالفعل مع شركة(KAD) لادارة المشروعات لتوفير اداره متخصصة ومحترفه للمشروع والمشروع من تصميم مكتب المهندس الاستشارى / مهندس محمد طلعت مضيفا أن جميع الوحدات الأدارية والطبيه كاملة التشطيب لضمان الجودة للمشتريين أو المستأجرين وتقدم المجموعه مساحات متعددة الاغراض

والجدير بالذكر أن شركة (KAD)تأسست عام ٢٠١٢وتمتلك قاعده كبيره من العملاء وتقدم (KAD) الخدمات الاستشاريه والإدارية لما يزيد عن ٢٠مركزا تجاريا وتتركز خبرة( KAD) في الاستشارات الخاصه بالبنيه التحتيه وتشغيل المراكز التجاريه

وكشف كيرلس عن استهداف المجموعه سلسله متنوعه من المشروعات بالعاصمه الاداريه الجديده حيث تعكف الشركه على إعداد مخطط لتكوين محفظه متنوعه من المشروعات

#بياناتشركات

- انتهى -