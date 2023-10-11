دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للوحدات الكهروضوئية وحلول الطاقة الذكية، عن حصولها على لقب الشركة الرائدة في الحد من الانبعاثات الكربونية من غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، تقديراً لإنجازاتها في التحول لاعتماد حلول منخفضة الكربون والحد من التغير المناخي. وتسلمت الشركة الجائزة خلال مؤتمر وحفل توزيع جوائز الأعمال التجارية المستدامة لعام 2023 في شنغهاي في 6 سبتمبر. وتسلط الجائزة الضوء على ممارسات ترينا سولار الاستثنائية في الحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى العمليات التجارية، والتي تمثل دليلاً واضحاً على مساهمتها في تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس للمناخ 2015.

وتقيّم جوائز الغرفة الأوروبية للأعمال التجارية المستدامة الشركات بناءً على مشاركتها في مبادرات التنمية المستدامة وتأثيرها التجاري على المدى الطويل، بما ينسجمً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما تهدف الجائزة، التي فازت بها ترينا سولار بعد منافسة شديدة مع 64 شركة أخرى، إلى إرساء نموذج يحتذى به لإلهام المزيد من الشركات لتقليل انبعاثاتها الكربونية وتحقيق النمو الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة.

ولطالما دعمت ترينا سولار مبادئ التنمية المستدامة، لتصبح الشركة أحد أبرز المساهمين في التنمية المستدامة بالاعتماد على تميزها في تطوير المنتجات والابتكار التكنولوجي وقدرات التصنيع. ونجحت ترينا سولار بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن كل وحدة يتم إنتاجها من الخلايا والوحدات بنسبة 51% و62% على التوالي في عام 2022، مقارنة بعام 2020، وفقاً لتقرير الاستدامة الصادر عن الشركة لعام 2022.

وتولي الشركة أهمية كبرى للحد في الانبعاثات الكربونية في جميع مراحل دورة حياة الوحدات. كما تعد أول شركة مصنعة للوحدات تحصل على اعتماد تقييم دورة الحياة للوحدات مقاس 210 مم. وحازت المجموعة الكاملة من وحدات فيرتكس مقاس 210 مم على شهادة تحديد البصمة الكربونية من قبل مؤسسة تي يو في راينلاند. وتوفر تلك الوحدات أداء فائقاً يتيح لها ريادة القطاع وتمكين التنمية الخضراء على مستوى العالم.

وأسست ترينا سولار جميع منشآتها العالمية وفقاً لمعيار آيزو 14001، كما اعتمدت أداء يتماشى مع تلك المعايير، وأجرت جرداً لغازات الدفيئة وفقاً لمعيار آيزو 14064. ويُعد مصنع الشركة في ييوو بمقاطعة تشيجيانغ الصينية أول مصنع يحصل على اعتماد الحياد الكربوني (الفئة الأولى) في القطاع. كما أنشأت الشركة منطقة صناعية تحقق صافي انبعاثات صفري من الكربون، حيث تدمج عمليات توليد الطاقة ونقلها وتحميلها وتخزينها في مقاطعة تشينغهاي.

وشحنت الشركة بحلول النصف الأول من عام 2023 أكثر من 150 جيجاواط من وحدات الطاقة الشمسية إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة. وساهمت الوحدات التي تم شحنها في توليد 202.5 مليار كيلوواط في الساعة من الطاقة النظيفة على مستوى العالم، مما أدى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 202 مليون طن، أي ما يعادل زراعة 11 مليار شجرة.

وتؤكد الشركة التزامها الراسخ بتوفير الطاقة الشمسية للجميع، حيث تواصل العمل على توقير حلول الطاقة الشمسية الذكية وتسهيل التحول إلى أنظمة الطاقة الجديدة وإرساء مستقبل صديق للبيئة وخالي من الانبعاثات الكربونية.

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لمحة حول ترينا سولار

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997. وتقدم الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية، مختلف منتجات الطاقة الكهروضوئية وتطبيقاتها وخدماتها بهدف تعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وتواصل ترينا سولار الابتكار للمضي بقطاع الطاقة الكهروضوئية قدماً من خلال تعزيز تكافؤ الشبكة باستخدام الطاقة الكهروضوئية، والترويج لمزايا اعتماد الطاقة المتجددة. وتتمثل رسالة ترينا سولار في دعم مساعي تطوير الطاقة المتجددة على مستوى العالم.