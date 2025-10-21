ابتكرت مجموعة الأهلي القابضة المركز الثقافي الياباني، وكُشف النقاب عنه بحضور سعادة شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان والمفوض العام لجناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا. يجمع المركز نخبة من المهندسين المعماريين والمصممين اليابانيين لإنشاء أكبر مركز عالمي للفنون والحرف والإبداع الياباني.

أوساكا، اليابان :

تم الإعلان في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض إكسبو 2025 أوساكا – كانساي عن تطوير المركز الثقافي الياباني (JCC) في دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة بارزة تحتفي بالتراث الثقافي الياباني والفن المعاصر وتعمل على استدامتهم

وجاءت فكرة المشروع من مجموعة الأهلي القابضة (AAHG) انسجاماً مع فلسفة دولة الإمارات في التعاون والدبلوماسية الثقافية، لتجسّد إيمان الدولة الراسخ بالمساهمة في خدمة الإنسانية وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب.

تم الكشف عن المشروع في اليوم الختامي لمعرض إكسبو 2025 أوساكا، ليكون هدية ودٍّ من دولة الإمارات إلى اليابان، وتعبيراً عن الصداقة والاحترام والرؤية المشتركة التي ستواصل إلهام التعاون والإبداع حتى بعد انتهاء فعاليات المعرض.

ويعكس هذا المشروع الإرث القيادي لدولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحتى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حيث يمثل المشروع نموذجاً حياً لالتزام الإمارات بدعم الإبداع والتفاهم والاستدامة الثقافية بين الأمم.

افتتح حفل الإعلان عن المشروع سعادة/ شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان والمفوض العام لجناح الدولة في إكسبو 2025 أوساكا، بحضور عدد من الشخصيات الإبداعية الرئيسية للمشروع، منهم كينغو كوما، بول تانغواي، فوميو نانجو، وتوشيو شيميزو، إلى جانب علي اليماحي ونورة اليماحي من مجموعة الأهلي القابضة.

وقال سعادة شهاب أحمد الفهيم:

“تعكس هذه المبادرة الرؤية المشتركة بين الإمارات واليابان في مجال الدبلوماسية الثقافية، للاحتفاء بتراث الأمم وتعزيز الحوار بينها. وسيمثل المركز الثقافي الياباني منصة حيّة للتبادل الثقافي والاقتصادي، تضمن تكريم التقاليد والحفاظ عليها وإعادة تصورها للأجيال القادمة. إنه تعبير صادق عن قيم الاحترام والانفتاح والتعاون التي تميز شراكتنا الراسخة.”

يشكل المركز الثقافي الياباني القلب النابض لمشروع الملتيفيرس (Multiverse) الذي تطوره مجموعة الأهلي القابضة، وهو منظومة متكاملة تحتفي بتقاطع الفن والتصميم والتعليم والاستدامة.

ويتكوّن هذا الحي الإبداعي من ثلاثة عناصر رئيسية:

مبنى الفنانين (The Artist Building): من تصميم بول تانغي من شركة بول تانغي و (The Artist Building) شركائه ويُعد أول مبنى من نوعه يضم أكثر من ألف إقامة فنية، ليصبح خلية إبداعية عمودية تزدهر فيها روح التعاون والتبادل، وتشكل لوحة حية للابتكار.

البرنامج القيّمي (Curatorial Program): من تصور فوميو نانجو وتوشيو شيميزو، حيث يجمع بين وجهي اليابان – الحديث والتقليدي – ليوازن بين الإبداع المتطور والحرف اليدوية المتجذّرة عبر أجيال.

المركز الثقافي الياباني (JCC): من تصميم المهندس المعماري العالمي كينغو كوما، الذي أعاد تعريف مفهوم المراكز الثقافية من خلال استخدامه المتميز للمواد الطبيعية والتناغم المكاني والتصميم المستدام، مقدماً مجمعاً يشبه القرية حيث تتكامل عمليات الإبداع والتعلّم والمعيشة في فضاء واحد، لتصبح الثقافة تجربة معاشة وليست مجرد عرض.

تجسد هذه المكونات معاً إيمان دولة الإمارات بأن التقدم الحقيقي يقوم على التعاون والاستمرارية الثقافية لا على التنافس، وأن الحفاظ على الإبداع هو خدمة إنسانية في جوهرها.

وفي صميم رؤيته، يُعد المركز الثقافي الياباني ملاذاً ثقافياً وممكّناً اقتصادياً في الوقت ذاته، إذ يوفر منصة للشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة، والحرفيين، والناشرين، والمبدعين لتبادل خبراتهم مع العالم، مما يفتح آفاقاً جديدة للتدريب المهني، والإقامات الإبداعية، والتعاون الفني، والشراكات عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وغرب آسيا.

ومن مراسم الشاي والمانغا والأنمي وفنون القتال والخط الياباني إلى الأزياء، وفنون الوسائط، والروبوتات، والتصميم، يقدم المركز برامج متعددة التخصصات تشجع على المشاركة الفعلية بدلاً من المشاهدة فقط، حيث يعيش الزوار تجربة ثقافية متجددة تربط بين الأجيال والثقافات.

وقال محمد خماس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي القابضة:

“لطالما أُعجبت بجمال وعمق الثقافة اليابانية – من تقاليدها العريقة إلى إبداعها الحديث الجريء. إنه لشرف كبير أن نشارك في تحويل هذه الرؤية إلى واقع جنباً إلى جنب مع المبدعين كينغو كوما وبول تانغي، اللذين أضفيا بأفكارهما المعمارية روحاً خالدة على إيماننا المشترك بأن الإبداع يمكن أن يكون إنسانياً ودائماً. وبفضل الرؤية القيّمية لكل من فوميو نانجو وتوشيو شيميزو، أصبح هذا المشروع أكثر من مجرد مجموعة مبانٍ – إنه جسر حي بين أمتينا. يمثل المركز الثقافي الياباني إيماننا بأن المباني قد تزول، لكن الثقافة والفن والصداقة تبقى خالدة عبر الأجيال.”

يُعد المركز الثقافي الياباني (JCC) مجمعاً ثقافياً متكاملاً صممه كينغو كوما، وأشرف على برامجه الثقافية فوميو نانجو وتوشيو شيميزو، وتم تطويره بمبادرة وطنية من مجموعة الأهلي القابضة.

ويقع المركز ضمن مشروع الملتيفيرس (Multiverse) القادم في دبي، ليضم معارض، وورش عمل، ومساحات للأداء، وحدائق، ومطاعم، وإقامات فنية، ليشكل أكبر منصة شاملة مخصصة للثقافة اليابانية خارج اليابان.

وتم الإعلان عنه في اليوم الختامي لمعرض إكسبو 2025 أوساكا كهدية ودٍّ من دولة الإمارات إلى اليابان – تحية صداقة واحترام متبادل وإيمان راسخ بأن الثقافة هي أسمى أشكال الدبلوماسية الإنسانية.

