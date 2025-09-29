أبوظبي – أعلنت مجموعة استشارات المعاملات العالمية لدى ألفاريز آند مارسال، الرائدة عالمياً والمتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن تعيين عثمان البصري مديراً إدارياً في أبوظبي. ويأتي ذلك في إطار التزام وحدة أعمال المجموعة لممارسات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بمواصلة التوسع في منطقة الشرق الأوسط.

يمتلك البصري خبرةً تمتد لأكثر من 15 عاماً في تقديم الخدمات الاستشارية للعملاء في كبرى الصفقات والمعاملات، بما فيها تأسيس بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الأول. يتخصص البصري في الخدمات المالية، وتمتد خبرته لتشمل العناية المالية الواجبة لجهات الشراء والبيع، والعناية الواجبة للبائعين، ودعم اتفاقيات البيع والشراء، إضافةً إلى التحقق من جاهزية أسواق رأس المال. وقد تولى البصري أيضاً إدارة صفقات استحواذ دولية في تركيا وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، ومجموعة من أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في المملكة العربية السعودية. وينضم البصري إلى ألفاريز آند مارسال بعد أن كان شريكاً في قسم خدمات المعاملات في الشرق الأوسط لدى كي بي إم جي، وشغل قبلها منصب مدير معاملات الاندماج والاستحواذ في قطاع الخدمات المالية لدى ديلويت.

وتعليقاً على الموضوع، قال بول أفرسانو، العضو المنتدب ورئيس الممارسات العالمية لمجموعة استشارات المعاملات العالمية لدى ألفاريز آند مارسال: "تعمل مجموعة استشارات المعاملات العالمية اليوم على توسيع أعمالها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، استجابةً لسوق المنطقة التي تواصل استقطاب الاستثمارات العالمية ومعاملات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود. ويؤكد التعيين الجديد تميّز ألفاريز آند مارسال وقدرتها على رصد متطلبات السوق وتلبيتها بسرعة وكفاءة، من خلال توسيع قدرات الفريق وحضوره في كبرى المنظومات الاقتصادية، لتمكين العملاء من مواجهة التعقيدات المتزايدة في السوق، وبالتالي تعظيم القيمة المحققة من صفقاتهم الدولية وتخفيف مخاطرها. ويستند تميّز الشركة في هذا السياق على مرونتها التنظيمية، ونموذجها التشغيلي القائم على تكامل الحلول والخبرات، بما يتيح لها دراسة احتياجات السوق المتغيرة ومواكبتها بسرعة".

ومن جهته، أضاف علي أنور، المدير الإداري والرئيس لممارسات الشرق الأوسط لمجموعة استشارات المعاملات العالمية لألفاريز آند مارسال في دبي: "تُعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية ديناميكية في العالم، مدفوعة بالنمو الاقتصادي المستدام، والرؤى الطموحة للتنويع، والتطور المتسارع في أطرها التنظيمية. ويعزز تعيين عثمان التزامنا بتوسيع حضور قيادة ألفاريز آند مارسال في المنطقة، ويضمن أن نكون في طليعة تقديم الاستشارات للعملاء بشأن الصفقات المعقدة ذات الأهمية البالغة، ومساعدتهم على اغتنام الفرص في دول مجلس التعاون وخارجها."

بدوره، قال عثمان البصري: "تتركز مجموعة من أكثر أسواق الخدمات المالية حيويةً ونشاطاً على مستوى العالم في منطقة الخليج، وتشهد صفقاتها كل يوم تطوراً مستمراً في مجالات الخدمات المصرفية والتأمين وإدارة الأصول والتكنولوجيا المالية، مما يستدعي وجود حل فعّال لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية لمعاملات الاندماج والاستحواذ في المنطقة". وأضاف: "تشكّل ألفاريز آند مارسال الوجهة المثالية لتلبية هذه التطلعات، بفضل نموذجها التشغيلي المتكامل، والذي يجمع بين الخبرة المعمّقة في القطاع والمهارات العملية المتخصصة".

تأسست ألفاريز آند مارسال في عام 1983، وهي شركة عالمية متخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية والاحترافية. توفر ألفاريز آند مارسال خدمات الاستشارات وتحسين أداء الأعمال وإدارة التحول لتمنح عملاءها حلولاً عملية وفعالة تُعالج تحدياتهم الفريدة وتُمكّنهم من الوصول إلى الريادة واتخاذ الإجراءات الملائمة وتحقيق النتائج المرجوة. وتقدم ألفاريز آند مارسال خدمات استشارية مميزة للشركات ومجالس الإدارة وشركات الأسهم الخاصة وشركات المحاماة والجهات الحكومية لمساعدتهم على إنجاز عمليات التحول وإدارة المخاطر وتوفير القيمة في جميع مراحل نمو أعمالهم. وتضم الشركة نخبة من الخبراء والاستشاريين رفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن موظفين سابقين لدى الجهات التنظيمية والهيئات المتخصصة بالقطاع.

تُعد مجموعة استشارات المعاملات العالمية أكبر ممارسة للخدمات الاستشارية للصفقات خارج نطاق الأربع الكبار - ديلويت وإرنست ويونج وبي دبليو سي وكيه بي أم جي، وتقدم خدماتها للمستثمرين وجهات الإقراض من شركات الأسهم الخاصة، وصناديق الثروة السيادية، والمكاتب العائلية، وصناديق التحوّط، كما تدعم المؤسسات في صفقات الاستحواذ. وتنطوي المجموعة على فرق عالمية متكاملة، تجمع بين الخبرات التشغيلية التخصصية والمعمّقة ضمن القطاع، والخبرات في خدمات الضرائب والمحاسبة المالية وفق المعايير رفيعة المستوى لخدمات الأربعة الكبار. وتتميّز فرق المجموعة بقدرتها على تقييم العناصر الرئيسية وراء كل صفقة، وتحديد السبب الرئيسي لأي مشكلة ناشئة، لتمكين العملاء من تعظيم القيمة المحققة في مختلف مراحل الدورة الاستثمارية.

يعمل بمجموعة استشارات المعاملات العالمية أكثر من 1200 متخصص في 45 مكتباً موزعاً في مختلف أنحاء العالم. ويمتلك فريقنا العالمي خبرةً تخصصية واسعة في عدد من القطاعات، وهو بعيد كل البعد عن تعارض المصالح المرتبط بعمليات التدقيق.

