المنامة، مملكة البحرين: أعلنت مجموعة استثمارات الزياني عن تدشين لجنة الاستدامة البيئية وذلك في خطوة تعكس التزام المجموعة بمواكبة أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الشاملة في مملكة البحرين، حيث تسعى المجموعة إلى تفعيل الشراكات الفعالة مع المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة.

تُعَدُّ لجنة الاستدامة البيئية منصة استراتيجية تهدف إلى تطوير مشاريع ومبادرات مبتكرة تعزز التنمية المستدامة وتساهم في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية وبناء شراكات متينة مع مختلف الجهات، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، وبقية مؤسسات القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة ريم زايد الزياني، مدير الاتصالات المؤسسية والاستدامة للمجموعة، على أهمية هذه المبادرة قائلةً: "تدشين لجنة الاستدامة البيئية خطوة تعكس التزام مجموعة استثمارات الزياني بمواكبة الالتزام بالمسؤولية البيئية ومبادئ الاستدامة في جميع عملياتها. نحن نعتبر أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو مسؤولية جماعية، ونسعى من خلال هذه اللجنة إلى تعزيز الشراكات الفاعلة والمبتكرة التي تسهم في تنمية المجتمع وتحسين جودة الحياة."

تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه العالم تحولًا كبيرًا نحو التنمية المستدامة، حيث تسعى مجموعة استثمارات الزياني إلى مواكبة هذا التطور من خلال تطوير استراتيجيات فعالة تضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. ستعمل اللجنة على تحديد أولويات المجموعة البيئية، وتطبيق الحلول البيئية المستدامة في جميع عمليات المجموعة.

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